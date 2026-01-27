花蓮砂卡礑步道驚魂！60歲騎士「連人帶車」摔25公尺深溪谷、警消急救援

根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言