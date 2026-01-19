花蓮福田志工聯誼 手語歌傳妙法

花蓮區的福田志工，不僅負責道場的環境維護，他們還身兼多個才藝，比如學習手語歌曲就是其中之一。日前(1/14)他們特別受邀前往瑞穗靜思堂，與當地的志工做交流分享，也透過歌曲與手語學習，聯絡感情。

慈濟志工 林英美：「雙手貼著就叫做親切，也可以叫做疼惜，也可以叫做關懷，也可以叫做愛，這樣知道嗎？」

用手勢動作表達出語言中的意境，這是表演手語歌曲最重要的關鍵。花蓮福田志工這一天特別受邀來到瑞穗靜思堂，與當地志工做交流。

「來自你的笑聲，而你如果流淚，我會比你更心疼。」

福田志工除了平時要維護道場環境，還有多種技能在身，表演手語歌就是其中之一。

慈濟志工 吳素珠：「做一做就讓他們回去，這個(很可惜)，福從做中得歡喜，慧從善解得自在，我們只有兩個目標，第一個就是對內培育人才，第二個，對外接引社區志工。」

慈濟志工 林英美：「在這個課程上，第一個，我先給他們一些單字的理念，手語的理念，然後再加上歌曲，然後會讓他們聽一則上人說故事，我會把這首歌配合上人的說故事，然後把它做一個連結。」

「我曾一個人在探尋，何處是慈濟的大門。」

瑞穗靜思堂雖然是個新道場，落成不過一年多，但固定來這裡學手語的志工，也越來越多。

慈濟志工 蔡秀鳳：「他們(花蓮)的福田志工，要怎麼傳承給我們，再來，包括手語，他們的志工也可以(給予)鼓勵，所以今天的呈現，我們看到的感受就是，他們怎麼來帶動我們，給我們來學習，這是最實際的。」

福田志工，彎腰是植福，伸手是傳法。

