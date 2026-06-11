花蓮秀林鄉萬榮鄉各發3千及5千振興金 2.3萬人受惠

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）接連天災及堰塞湖溢流影響地方經濟，花蓮縣多個鄉鎮發放振興金，秀林鄉公所及萬榮鄉公所近日也宣布，預計8月及9月將針對各自鄉民發放新台幣3000元及5000元現金，合計約2.3萬人受惠。

受馬太鞍溪堰塞湖等災情影響，花蓮縣已有光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉及鳳林鎮宣布發放1萬元至2000元不等振興金，加上新增的2鄉，累積共7鄉鎮已發放或將發放。

秀林鄉長王玫瑰接受中央社採訪表示，2024年發生0403強震後，鄉內經濟至今還沒復甦，政府雖然推出很多振興旅遊方案，但實際入住秀林鄉的遊客不多，幫助有限，「觀光沒有好轉，很多鄉民失業，重新找工作」。

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王玫瑰說，近期到各村舉行鄉民有約座談，很多鄉民反映希望再次發放振興金，代表會上個月也提案，經評估回饋金可支應，因此同意發放每人3000元現金。

她表示，預計8月發放，約有1萬7000多名鄉民受惠，詳細發放細節，將於近日公告。

另外，萬榮鄉為馬太鞍溪堰塞湖溢流受災區域，同樣由代表會提案發放鄉民每人5000元振興金。鄉長梁光明接受中央社採訪說，這2年堰塞湖加上颱風侵襲，鄉內6村都有受災戶，經評估鄉庫可支應，因此同意發放。

萬榮鄉公所今天公布發放資格，民國115年5月26日前設籍萬榮鄉的鄉民，可於9月1日起持身分證及印章到指定地點領取，受惠人數約6000多人。（編輯：黃名璽）1150611