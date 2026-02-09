花蓮秧苗場寒害 葉片發黃根部枯死

連續幾天的低溫不只讓民眾凍著了，連農作物也有可能因此而凍傷，上個月就在花蓮吉安鄉唯一的秧苗場，因為連續幾波的冷氣團來襲，才剛培育的秧苗就這麼遭到寒氣凍傷，導致葉片發黃、根部枯死，讓農民相當心痛，具體損失超過60公頃，一共是一萬五千箱秧苗，同時這麼一來，當地農民緊接著要展開的第一期稻作的插秧時程，也大受影響，更有可能進而影響本期稻作的產量。

踏入秧苗場，心卻跟著腳步揪了起來，將近60公頃，本來應該綠油油的秧苗，如今卻出現黃化、枯死的情形，讓農民心疼不已。

「它這個整個都變成這樣，它那個沒有辦法捲起來，去秧苗機裡面做插秧的動作。」

花蓮吉安鄉唯一的這座秧苗場，供應地方農民，栽種台梗十六號吉安米，長期以來受到消費者喜愛，不料這一期的秧苗一出來，卻遇上連續低溫，好幾波的冷氣團，讓1萬5千箱的秧苗受到凍傷，大幅影響一期稻作的插秧時程。

花蓮吉安鄉秧農 葉森源：「因為這個苗一端出來的時候，是最嫩的時候，將近5萬箱的秧苗，受害差不多，占了差不多快1/3。」

吉安鄉農會推廣股主任 吳明琦：「它就會變成說會，這些秧苗就作廢了，但是會延遲(插秧時程)大概10天左右，這個一期(稻)作，會大概延期10天左右。」

每年的二月上旬到三月之間，就是花蓮地區水稻的插秧期，現在卻碰上寒冬，打亂秧苗供應時程，面對接下來可能來襲的低溫，農民更要加強田間管理，降低寒害風險。

