花蓮稻草藝術季 24日迎賓

花蓮縣富里鄉稻草藝術季本月24日展開，今年以「貓」為主題，隨著二期稻作收割完成，金黃色稻田鋪滿大地，農民將原本回歸土地的稻稈，結合在地盛產的竹材、藤材與草繩，親手打造大型稻草藝術作品，透過一隻隻可愛又療癒的稻草貓咪，盼吸引遊客到訪，也為歷經天災的花蓮注入溫暖力量。

在富里鄉農會羅山展售中心後方的幸福廣場，多件貓咪與動物造型稻草作品已陸續就定位，宛如一座大型露天「喵樂園」，已吸引不少民眾提前來拍照打卡。

活動集結在地藝術家、青年創作者與農村職人共同參與，展出內容包括1座大型稻草藝術作品、4座大型竹編創作作品，以及由赦幼祥老師團隊設計，以漂流米為主體的貓造型藝術品，還有社區與學校19座創作。有農友分享，今年作品「貓抓老鼠」靈感來自早期農村生活，過去沒老鼠藥，貓是守護糧倉重要夥伴，也象徵農村與自然共生的智慧。

富里鄉農會自民國108年推出「稻草藝術季」，今年邁入第7屆，每年以不同動物為主題。富里鄉農會總幹事張素華表示，近年花蓮經歷多次天災，今年馬太鞍溪溢流也造成很大傷害，因此特別選擇「貓」作為主題，希望以溫暖陪伴的意象為花蓮加油打氣。