花蓮空品淨化區七連霸模範獎 永續環保新典範
記者林中行／花蓮報導
花蓮縣環境保護局積極邀請縣內企業、社區發展協會、守望相助隊、學校及志工團體等單位一同參與認養本縣空氣品質淨化區，並提報守望相助隊參加環境部「一一四年空品淨化區優良認養單位甄選」，吉安守望相助隊榮獲環境部頒發服務模範獎，是本縣連續七年獲得此殊榮。
花蓮縣環保局表示，「空氣品質淨化區」係指任何地區以種植植物綠化為主或設置其他相關的簡易設施，以達到改善空氣品質、提昇生活環境品質、提供休閒、生態與環境教育和資源永續利用之目的。
環保局指出，針對「空氣品質淨化區」進行碳匯調查，了解該淨化區吸收二氧化碳的總量計算出減碳效益。環保局自一百年起邀請縣內企業、社區發展協會、守望相助隊、學校及志工團體等單位一同參與認養本縣空氣品質淨化區，目前花蓮共有二十四處空品淨化區被各單位認養，經由環境部平台讓每位認真又負責的認養團隊得到嘉許讓他們的努力獲得肯定。
縣長徐榛蔚表示，感謝各認養單位長期協助配合本縣空品淨化區環境維護之工作，針對轄內空品淨化區維護作業長期無私辛勞付出亦表十分感佩。
徐榛蔚強調，為持續推動減碳及永續發展之目標，縣府每年定期辦理「空品淨化區經營管理暨室內植物宣導說明會」，藉由該說明會讓民眾瞭解相關議題，帶動全民共同參與維護環境綠化之風氣，讓本縣增加植樹及閒置裸露地植生綠覆蓋率，提升淨化空氣品質及固碳量，以邁向淨零碳排及永續城市之願景。
