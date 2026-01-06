花蓮空軍基地F-16驚傳失事飛官跳傘！卓榮泰協調各部會全力救援

空軍一架隸屬花蓮空軍基地的F-16戰機，在執行夜間飛行訓練任務時，突然從雷達光幕上消失，飛官跳傘逃生，軍方也已緊急搜救機制全力搜尋。行政院表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，同時協調海巡署、內政部空勤總隊、漁業署等單位協助，期盼儘速救援起落海的飛官辛上尉。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

空軍司令部今天（6日）表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

廣告 廣告

花蓮空軍基地一架F16戰機失事，飛行員跳傘求生。（圖／IDF經國號粉專）

有關今（6）日夜間空軍花蓮基地一架F-16單座戰機進行例行訓練時，飛行員辛上尉在花蓮外海跳傘意外一事，行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰院長第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

延伸閱讀

空軍F-16失事！進雲疑空間迷向 飛官辛伯毅上尉跳傘全力搜救中

F-16墜海飛官下落不明 柯文哲：希望搜救過程一切順利

F-16墜海辛姓上尉失蹤 國防部：請和我們一起祈禱