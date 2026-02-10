花蓮空軍憲兵"失控撞安全島"車體翻覆引擎噴飛"身亡

地方中心／綜合報導

花蓮壽豐鄉清晨發生死亡車禍，一台黑色小客車，在台9線上突然失控自撞安全島，車輛翻覆，連引擎都飛出去起火燃燒，駕駛鐘姓男子，在花蓮空軍基地擔任憲兵，疑似疲勞駕駛而發生憾事，當場就沒了呼吸心跳，送醫後仍不治身亡。

黑色小客車，突然失控暴衝，撞上安全島，車子高速轉了兩圈，車輛翻覆，還發出巨大聲響，可見撞擊力道有多猛。目擊者：「這邊剛剛出車禍，志學快要到志學。」車頭全毀，連車門都被撞掉了，引擎也飛到對向車道，起火燃燒，駕駛是24歲的鍾姓男子，在花蓮空軍基地擔任憲兵，當場就沒了呼吸心跳，送醫後仍不治身亡。

廣告 廣告

猛烈撞擊!花蓮空軍憲兵自撞安全島"轎車翻覆" 引擎噴飛起火

駕駛當場就沒了呼吸心跳，送醫後仍不治身亡（圖／民視新聞）





目擊者：「剛好路過看到我們有AED，救護車還沒來我們趕快先過來，剛剛有起火我們噴掉的。」鄰居：「還在國小他爸爸就過世了，媽媽是那個越南的外籍配偶，他就是覺得說家裡經濟不好，那他想說當兵不用負擔，（媽媽）一定很難過的啊，她早上還一邊講一邊哭。」

猛烈撞擊!花蓮空軍憲兵自撞安全島"轎車翻覆" 引擎噴飛起火

駕駛在花蓮空軍基地擔任憲兵（圖／民視新聞）





這起車禍，發生在花蓮台９線，車禍事件讓媽媽哭斷腸，鍾姓男子年幼時父親早逝，為了分擔家計高中畢業就去當兵，為了趕清晨七點半，回營區收假，疑似疲勞駕駛而發生憾事。花蓮消防二大副大隊長高子翔：「救護車的人員抵達現場後，發現現場車子翻覆車頭全毀，現場駕駛OHCA，救護人員立即給予CPR、AED，患者後送慈濟醫院。」鐘姓男子酒測值是0，也有駕照，警方將調閱監視器，釐清事發原因。





原文出處：猛烈撞擊!花蓮空軍憲兵自撞安全島"轎車翻覆" 引擎噴飛起火

更多民視新聞報導

花蓮死亡車禍！憲兵返營途中撞號誌桿 車輛翻覆解體燃燒

快訊／國1南向359K聯結車撞小貨車 車流回堵10公里

花蓮憲兵收假遇死劫！自幼喪父為分擔家計從軍 母親接獲噩耗難掩悲痛

