花蓮立霧溪堰塞湖潰決！徐榛蔚「又在台北」拜廟 張峻酸：早就刊尋人啟事找縣長

徐榛蔚29日再度來到台北參拜，接受廟方捐贈災民1,120台冰箱，但同日立霧溪發生潰壩她卻不在花蓮，引發質疑。（花蓮縣府提供）

花蓮光復鄉上個月因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，修復工作至今仍在進行中，昨（29日）上午再傳立霧溪燕子口堰塞湖也溢流潰壩，所幸林業屬相關工作人員及低窪處居民及時撤離疏散，才沒有造成任何災情。然而同一時間，花蓮縣長徐榛蔚「又在台北」跑宮廟行程，和台北市長蔣萬安同台。花蓮縣議長張峻批徐本來就無心縣政，還說他之前登過頭版「尋人啟事」要找縣長。

林業保育署花蓮分署表示，近來受降雨及地質鬆動影響，燕子口段山體崩塌形成堰塞湖，雖已連日監測與降挖壩體，但昨日中午前觀測到溢流水量急遽增加，壩體遭強烈沖蝕，出現明顯崩塌破損跡象。花蓮分署火速撤離現場人員，並發布警戒通知下游河道淨空、疏散低窪處居民。慶幸的是，在洪峰過去後人員均安，立霧溪下游也沒有災情，堰塞湖水位下降至原河道位置，「被堵住十多日的立霧溪終於安然回歸，大家心中的大石頭總算放下。」

廣告 廣告

徐榛蔚4天內2度北上拜廟 傅崐萁被稱地下縣長

然而昨日上午徐榛蔚人不在花蓮，而是又跑到台北參拜宮廟。徐榛蔚和蔣萬安、國民黨立委王鴻薇現身松山慈祐宮，徐代表花蓮接受廟方捐贈1,120台冰箱給花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰壩洪災的災民，並感謝慈祐宮以實際行動馳援、協助災民重建生活。

徐榛蔚29日到台北和蔣萬安、王鴻薇等人同台，接受廟方捐贈物資。（花蓮縣府提供）

儘管徐榛蔚北上代表花蓮受贈物資，但近日她也被點名在花蓮需要她的時候根本找不到人，日前她的先生、國民黨立委傅崐萁在光復鄉辦災區重建座談會，徐榛蔚也沒有到場，讓人質疑傅崐萁這位「前縣長」彷彿是花蓮的「地下縣長」。

事實上，徐榛蔚本月25日才剛來台北參拜台灣省城隍廟，當時稱代表花蓮接受廟方捐1,800台洗衣機。而當天行政院長卓榮泰卻是親自來到花蓮光復，視察馬太鞍溪的疏濬工程。因為縣長不在，當時是由縣府祕書長饒忠代為接待。時隔4天徐榛蔚再度北上拜廟，接受捐贈物資是否比坐鎮災區重要引發議論，而花蓮縣府對此回應則表示，縣長北上都是依照相關公務行程。

徐榛蔚25日才在台北的台灣省城隍廟參拜，接受捐贈物資。（花蓮縣府提供）

前幾天才因為沒有受邀參與光復鄉重建座談會，和傅崐萁「踹桌」爆衝突的議長張峻受訪回應表示，他4、5年前就曾經刊登報紙頭版「尋人啟事」，要找徐榛蔚縣長，請有看到的人請他來開會。張峻狠酸，傅崐萁可能才是地下縣長，徐榛蔚本來就無心縣政，時常開臨時會或專案會議、請縣長來報告說明，徐都沒有來參加。

更多鏡週刊報導

林佳龍大逆風！挺被起訴的林岱樺選高雄 支持者群起砲轟：四個選一個最雷的

時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖

張峻踹桌傅崐萁！遭翻前科批「流氓議長」 她揭花蓮王黑歷史：流氓對付流氓剛好而已