花蓮站調車人員遭貨車撞擊身亡 台鐵回應了

台鐵今日10時5分花蓮站水泥山線發生職災事件。（圖／鐵警提供）

台鐵今早發生調車作業事故，花蓮站一名調車人員在作業時，因不明原因遭貨物列車撞上，緊急送醫搶救，仍傷重不治。台鐵公司表示，事發原因正調查釐清中。

台鐵公司說明，今日10時5分花蓮站水泥山線發生職災事件，一名調車同仁於調車作業時不慎遭貨車撞及，現場立即聯繫119，由救護車送同仁至醫院搶救，花蓮站站長也前往醫院協助相關事宜，但同仁仍於11時10分宣告搶救無效。

台鐵公司表示，已聯繫家屬，後續並將協助及陪同家屬處理後事及撫卹事宜，事發相關原因正調查釐清中。

