花蓮站調車作業意外！台鐵員工遭貨運列車夾傷身亡

台鐵貨物列車示意圖。台鐵公司提供



台鐵今（12/5）日上午發生一起職安意外，花蓮車站內一名顏姓調車人員在執行貨物列車調車作業時，不慎遭行進中的貨車撞擊夾傷。台鐵獲報後立即通報119，惟因傷勢過重，最終仍於稍晚宣告不治。

根據台鐵內部初步通報，事發在上午10時左右，地點位於花蓮站貨物線水泥山調車區，當時正在進行貨物列車吊車作業。該名調車人員於作業過程中遭貨物列車撞上並夾傷，現場同仁隨即通報主管單位並協助急救流程。

救護車於10時34分將傷者送醫急救，初步研判男子傷勢右手開放性骨折、胸腔塌陷，當場沒了呼吸心跳，稍早仍宣告不治。

由於該段鐵軌是機務段內部軌道，因此並未影響行車。至於詳細事發原因，台鐵和鐵警仍在了解中。

