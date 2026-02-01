花蓮第一獅子會送暖不間斷

農曆春節將至，家家戶戶忙於除舊佈新，垃圾清運量急劇攀升，清潔隊員們的工作量也隨之倍增。花蓮第一獅子會為體恤隊員們的辛勤付出，延續長達二十三年的傳統，由會長黃子郡率獅友前往吉安鄉清潔隊，頒發加菜金新台幣一萬元以慰勞隊員辛勞；鄉長游淑貞致贈感謝狀，感謝獅友們長期以來對推動鄉務與環保工作的支持（見圖）。

花蓮第一獅子會自多年前起，便將春節前夕慰問吉安鄉清潔隊列為年度重要公益行程，至今已連續二十三年從未間斷。會長黃子郡表示，春節連續假期前夕垃圾清運與資源回收量大幅增加，清潔隊員長時間在第一線奔波付出，實屬辛勞；獅子會秉持「為他人服務」的精神，特別致贈加菜金表達最誠摯的感謝，也謝謝游淑貞鄉長多年來對獅子會公益行動的支持與關懷。

鄉長游淑貞表示，這份來自社會的關懷對基層人員是莫大的鼓舞。她提及自己的父親過去也曾在清潔隊服務，對清潔隊員的辛酸血淚深有體會。她指出，每逢連假或年節前後，暴增的垃圾量讓隊員們往往需工作至深夜才能休息，正是因為有這群鋼鐵般的團隊竭盡心力，吉安鄉才能在環境部資源回收績效考核中屢獲佳績，甚至連續多年獲得優等與特優殊榮，讓吉安鄉享有「潔淨幸福鄉城」的美譽。

吉安鄉公所提醒，面對即將到來的春節垃圾清運高峰，唯有落實垃圾源頭減量與確實分類，才是減輕清潔隊員工作壓力最有效的方式。家中若有大型廢棄物需清運，請務必配合公所的登記與指定收運時間；平日應落實垃圾分三類規定，共同維護社區巷弄整潔。吉安鄉隸屬全國人口數第二大鄉城，清潔隊員任務繁重，期盼在全民與社會團體的愛心支持下，讓吉安鄉邁向低碳永續的宜居幸福鄉城。