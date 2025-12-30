花蓮紅葉溫泉合法解套 盼成觀光亮點帶動部落發展

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）停業近5年的花蓮紅葉溫泉，在萬榮鄉公所陸續排解行政障礙後，今天簽署原保地租賃合約，完成合法承租程序；鄉長梁光明盼業者串聯原民文化、自然景觀，成為觀光亮點帶動部落發展。

自日治時即享盛名的「紅葉溫泉旅社」，2022年被花蓮縣政府認定違反溫泉法、違反發展觀光條例裁罰，並勒令停止利用溫泉水及勒令歇業；業者不服提出訴願、行政訴訟，被台北高等行政法院判決駁回。

萬榮鄉公所為振興地方觀光與保障族人權益，近年來主動協助業者進行地籍釐清整理、用途變更及補正程序；同時與原住民族委員會、縣府協商，終於成功引導業者依據「原住民保留地開發管理辦法」，順利完成合法承租作業，使紅葉溫泉正式獲得法律上合法地位。

廣告 廣告

公所說明，紅葉溫泉過去因涉及原住民保留地使用規定及複雜歷史開發因素，長期處於土地權利不明確灰色地帶；這次合法承租程序的完成，關鍵在於落實「原住民族基本法」第21條的諮商同意權。

在鄉公所見證與協助下，開發單位透過部落諮商會議，向紅葉部落族人說明經營規劃，並達成「回饋部落、優先僱用在地族人、推廣傳統文化」等具體承諾，成功獲得部落支持；這不僅是法規上的合規，更是轉型正義與地方共生的典範。

梁光明說，紅葉溫泉是萬榮鄉珍貴的自然資產，地權合法化是地方期盼已久的大事；公所將持續輔導業者，希望能成為具競爭力觀光亮點，為部落創造更多就業機會與經濟效益。

紅葉溫泉第三代呂曉苓表示，感謝紅葉部落族人支持，讓復業露出曙光，由於須向縣府建設處申請水權、取得觀光處旅館登記證及溫泉標章等程序，而且停業期間不少設施及旅社建物都有損壞，正式對外營業還需一段時間，但盼能在明年溫泉季復業。（編輯：陳仁華）1141230