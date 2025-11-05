花蓮組合屋開放看屋！災民最快12月入住

位在花蓮市美崙地區林園公園旁空地的中繼組合屋已完工。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮0403強震即將2年，由縣府與中華民國紅十字會合作興建的「組合屋」，11月8日將開放受災戶看屋，11月底簽約，並於12月入住。縣府指出，入住名單依社會福利身分別篩選，已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，原則上入住2年。

縣府指出，中繼「組合屋」位在花蓮市美崙地區林園公園旁空地，由紅十字會捐助經費2800萬元、國有財產署提供美崙地區民孝段114、115、120地號等3筆土地給縣府興建，設有單房與雙房格局，約30戶災民有意入住，單房可住2人、雙房可住4人，鄰近林園公園，交通便利，生活機能佳。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚近日前往組合屋了解室內硬體設施品質，以及家具家電現況。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府社會處長陳加富表示，美崙中繼屋附有冰箱、洗衣機、冷氣等基礎家電，原則上入住2年，但仍有彈性，屆時將視災民原宅重建或修繕進度適度延長，會讓災民住到住家完工。入住後，災民只需付水電費，若需管理費會再參酌。

縣府說明，入住名單社會處已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，未來將通知正取名單受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，整體評估可望12月底前陸續入住。因仍有部分災民列候補名單，視第一階段入住狀況盤點空房後，辦理第二階段入住。

另外，由慈濟基金會援建的「大愛屋」也已進入收尾階段，位於花蓮市廣東街與信義街口，提供雙人房、4人房及無障礙設備房間，將有144戶災民選擇入住，同樣預計12月底前開始入住。

更多中時新聞網報導

白安悲聞屠穎驟逝 情緒險潰堤

耳鳴好困擾 從腎肝脾找病根

王力宏花31萬解決S.H.E版權問題