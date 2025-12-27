花蓮綠營重級議員宣布不連任 是否轉戰縣長張美慧這樣說

張美慧未尋求連任，強調世代交替，也說明不會投入縣長選舉。（王志偉攝）

花蓮縣民進黨議員林則葹（右起）、張美慧、胡仁順、市代田珍綺等人積極投入公共事務。（王志偉攝）

民進黨縣議員選舉黨內登記昨截止，已任2屆議員的張美慧確定未登記參選下一屆議員選舉，不再尋求連任。她表示，這項決定主要基於個人生涯規劃，同時希望促進世代交棒，鼓勵更多年輕世代投入公共事務。

被看好連任議員的張美慧在截止前並未登記參選。她今受訪指出，自己長期投入地方公共事務，現在是適合讓後輩接棒的時刻，「民進黨必須一棒接一棒，讓更多年輕、有想法的人進入公共領域，這對政黨與地方發展都很重要」。

對於外界關心是否轉戰其他選舉，如縣市首長，張美慧明確表示並未考慮，也不會投入相關選舉。她強調，這次不參選並非一時衝動，而是經過深思熟慮的個人生涯選擇。

廣告 廣告

張美慧曾參選過市長補選、立委選舉，兩屆議員分別以第一、二高票當選。她說，雖然不再參與選舉，自己仍會持續關心公共與地方事務，未來若有後輩在公共事務上需要協助，仍會樂意提供經驗與支持。

她強調，目前仍有一年的議員任期，在卸任前將持續堅守崗位，監督市政、參與黨團運作，絕不鬆懈，直到任期最後一天。

昨天黨內登記截止，市民代表田珍綺登記參選，她是已故花蓮市長田智宣姪女、叫張美慧嬸嬸，頗有「交棒」意味。

花蓮縣議員選舉10個選舉區，民進黨內僅花蓮市的第1選區、吉安鄉至豐濱鄉的第3選區有參選人登記。第一選區4人登記，現任議員胡仁順、東社發言人陳財能、市代莊依婕及田珍綺，第一選區本屆提名2席全上，下屆將提名3席，4人登記將進行協調。

第三選區3人登記，現任議員林則葹、林則葹助理陳思伃、吉安鄉代表蘇文將，此一選舉本屆提名2人，當選林則葹一席，黨部說，執委會正討論是否提名到2到3席。其他無人登記參選的選區，縣黨部將評估是否另徵召參選。

【看原文連結】