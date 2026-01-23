花蓮縣低碳食魚系列遊程 三場次分齡登場
花蓮縣政府為落實低碳生活政策，推廣永續漁業與健康飲食觀念，持續辦理多元食農教育活動，推出「低碳食魚」系列遊程，依親子、樂齡及青壯年等不同族群需求，規劃三大主題場次，透過分齡設計的活動內容，引導民眾從日常飲食中實踐低碳生活。
花蓮縣觀光處處長余明勳表示，「低碳食魚」系列活動從去(一一四)年八月陸續舉辦至今(一一五)年九月，民眾踴躍參與，活動內容結合在地漁產、食魚教育與環境永續等議題，透過導覽解說、體驗活動及健康飲食分享，提升民眾對友善環境漁業與低碳飲食的認識，並鼓勵選擇在地、當季漁產品，以實際行動減少飲食碳足跡（見圖）。藉由分齡規劃的方式，讓低碳食魚理念深入各年齡層日常生活，兼顧健康促進、環境保護與永續發展目標。未來也將持續辦理相關活動，邀請縣民共同響應低碳飲食政策，為守護海洋資源與永續環境盡一份心力。
其中，親子場次以家庭共同參與為核心，透過互動式教學與食魚體驗，引導學童認識魚類來源與營養價值，從小建立正確的飲食與環境保護觀念，促進親子共學；青壯年場次則著重低碳飲食實踐與永續消費觀念，透過專題分享及實地體驗，引導民眾思考如何在日常生活中落實低碳行動，支持友善環境的漁業發展；本週末一月二十四日登場的樂齡場次，結合健康促進與休閒交流，規劃輕鬆、安全的行程內容，讓長輩在舒適的活動氛圍中，了解魚類攝取對營養補充與健康維持的重要性，同時促進社會參與，提升生活品質。
余處長進一步表示，今年「低碳食魚」系列活動規劃多場次辦理，幾乎每週末皆安排不同主題行程，鼓勵民眾踴躍參與。其中樂齡場次將於本週六登場，透過輕鬆的體驗活動與健康飲食分享，引導長者認識低碳食魚理念，促進健康生活並實踐永續行動。有興趣的民眾可透過旅行社網站（https://www.guoguohtour.com/ft.php）線上報名並獲得更多相關資訊。
活動資訊：https://www.guoguohtour.com/ft.php
花蓮旅遊小助理： https://hualien.travel/ai-service/
「花蓮觀光粉絲團」FB： https://reurl.cc/dqv7E6
