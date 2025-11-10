花蓮縣光復鄉今停班課 馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月底溢流造成嚴重死傷，颱風鳳凰來勢洶洶，馬太鞍溪堰塞湖未來24小時累積降雨量預估值達200毫米以上，林業署今（10）日一大早就針對萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉區域民眾發布紅色警戒警報，請民眾立即配合疏散、撤離、收容，遠離河道；花蓮縣政府已宣布，光復鄉今日停止上班、停止上課，請民眾配合撤離。

馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰決重創光復鄉，災區居民積極重建、恢復家園，但鳳凰颱風來勢洶洶，光復鄉公所昨日已邀請各政府單位、各村村長召開颱風會議，確認只要一發布紅色警戒，警戒區域內的民眾都需要強制疏散撤離。

鄉長林清水表示，這次警戒範圍較小，撤離人數預估在5500人左右，只要一發布紅色警戒就會停班課並立刻執行撤離工作，警車也會出動配合各村村長、村幹事向弱勢長輩說明，提醒鄉親攜帶貴重物品、藥品、盥洗用具。

花蓮縣政府宣布，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，光復鄉今日停止上班、停止上課。

花蓮光復鄉公所昨（9）日已邀集縣府民政處、社會處及各村村長召開颱風整備會議，討論撤離所需資源、廣播系統發布時序。（羅亦晽攝）

據林業署花蓮分署發布的第25報緊急通報指出，堰塞湖蓄水量約150萬噸，中央氣象署預估颱風最大800mm 降雨量，加上原堰塞湖150 萬及溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，可能形成壩高120公尺、蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖，又一次性潰決等極端情況同時發生情境，計算後將產生4500cms最大洪峰流量。

此次警戒範圍及對象包含光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，及馬太鞍溪河川區域範圍內各施工單位。

