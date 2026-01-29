花蓮縣光復鄉馬太鞍溪災後重建 近四十名正修學生救災不落人後

去年九月下旬，花蓮縣光復鄉因連日豪雨，導致馬太鞍溪上游形成堰塞湖並發生潰堤，進而引發嚴重洪災，多處道路、民宅及公共設施受損，居民生活受到重大衝擊；正修科大近四十名學生，以實際行動支援災後重建工作。(見圖)

正修科大今(廿九)日說明，學生志工抵達災區後，協助進行環境清理、物資搬運、簡易修繕及關懷受災居民等工作，盼能加速地方復原進度，減輕居民負擔；學生們不畏辛勞，深入災區第一線，展現行動力與社會關懷精神。

機械四甲潘博屏同學分享，當天自早上九時投入救災工作，一直到下午四時才結束，雖然僅一天往返，但一整天下來體力消耗相當大；然而，看到來自全台各地的志工，不分年齡與背景，包含社會人士與大學生齊聚一堂投入協助，讓他深受感動，也更加肯定志工行動的價值。

建築一丙方則尹同學表示，自己會前往光復鄉投入救災行動，是因為「以前曾受過別人的幫助，現在有能力了，就希望回饋給需要幫助的人。」他坦言，目睹災後現場的景象，與電視畫面相比更加震撼，「原本只是在新聞上看到，但實際站在那樣惡劣的環境中，衝擊感非常強烈」。

方則尹指出，居民對志工的付出表達由衷感謝，而這樣的情感也深深回饋到志工身上，「他們很感動，我們其實也很感動，就像是把愛一層一層傳出去。」他也期盼，透過這次行動，能讓更多人關注花蓮災後的實際需求，並在能力所及的範圍內持續伸出援手，為台灣社會盡一份心力。

翁同學提到，這次前往光復鄉參與災後協助，完全出於個人自發意願，實際到達現場後，才深刻體會災後復原工作的艱辛與不易；她說，最令她印象深刻的是志工之間展現出的默契與互助精神，大家彼此協調、互相鼓勵，在忙碌的工作中仍不忘替彼此加油打氣，「那種感覺真的會讓人心裡暖暖的」。