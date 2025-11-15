花蓮縣全民聯合運動會 熱力登場

一年一度的全民體育盛會「一一四年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會」，十五日在花蓮田徑場隆重登場，來自全縣五十一個參賽單位、共七二00位選手齊聚，共同展現運動熱情與團結活力。

開幕式在花蓮縣旗率先入場（見圖），再由宜昌國中管樂團以氣勢磅礡的樂曲登場，為大會開啟序章；隨後由三棧國小舞蹈隊與宜昌國小擊鼓樂團帶來精彩演出，結合舞蹈與鼓樂的節奏，象徵本屆賽事的蓬勃朝氣與縣運的圓滿成功。

縣長徐榛蔚表示，今年雖因《財劃法》變動使地方財源受到影響，但縣府推動體育發展的決心不變，相關運動經費仍將優先保障，並持續爭取中央支持。

徐縣長指出，花蓮選手在家園受損、求學奔波的情況下仍堅持訓練，在全民運、全中運、全運會為花蓮爭光，展現堅韌不屈的精神。縣府未來將持續提升運動照護與培訓資源，包括運動員保護、教練增能、住宿餐費補助、奪牌獎勵、以及結合大專院校的運動科技，完善四級、五級一貫化培訓，與東華大學、慈濟大學共同打造更周全的運動環境。

縣府表示，花蓮的體育發展正邁向國際舞台，因為一一五年花蓮將迎來兩項國際級體育盛事「二0二六國際少年運動會（ICG）」與「二0二六世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」，這是花蓮史上首次同時承辦兩項世界級賽事，象徵花蓮縣以堅實的基礎與熱情的心，已準備好迎接全球的運動朋友。

今年縣運以「青春動無限、洄瀾耀國際」為主題，象徵花蓮縣民無限的生命力與國際視野，展現花蓮在運動發展與國際交流上邁向新高度。縣府也誠摯邀請所有鄉親到場為選手加油，共同見證這場熱血沸騰的體育盛事，感受幸福花蓮的活力與魅力！大會相關資訊如下：

