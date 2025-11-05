花蓮縣全民運動館2026年啟用

花蓮縣全民運動館明年啟用。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚日昨在社會處長陳加富陪同下，視察「花蓮縣全民運動館興建工程」，聽取工程進度與規劃簡報，並強調該場館將成為推廣健康運動的重要據點。

徐榛蔚表示，全民運動館工程總經費近2.5億元，為地下一層、地上四層建築，自今年3月29日開工，目前進度約34.4％，預計明年5月完工、下半年正式啟用。工程除保留原有身心障礙者使用的復健池，也擴增多元運動設施與空間，提供縣民更友善的運動環境。

徐榛蔚說，工程導入「AI自動揚塵防制系統」，實現科技化與即時化的空污防制。（圖：花蓮縣政府提供）

值得一提的是，縣府在工程中導入「AI自動揚塵防制系統」，結合物聯網與人工智慧，實現科技化與即時化的空污防制。此外，設計階段即納入無障礙與高齡友善理念，確保各族群皆能安全、舒適地使用，展現縣府在環保與社福方面的創新作為。

全民運動館前身為「身心障礙福利服務中心游泳池」，因建築老舊、修繕成本過高，縣府決定原地拆除重建。未來將以促參ROT模式引進專業營運團隊，提升服務品質與使用效益，進一步推動全民運動普及化，實現健康促進與社會共融的目標。（梁國榮報導）