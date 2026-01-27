花蓮縣吉安鄉光華國小 師生寒假學習不中斷

吉安鄉光華國小在寒假開始的第一天即進行教師增能備課和學生的學習扶助補救教學，師生一起成長。(光華國小提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉光華國小在寒假開始的第一天即進行教師增能備課和學生的學習扶助補救教學，期望在下學期開學後能將所學應用到課堂上縮小學習落差。

光華國小表示，教師備課部分，教導處安排二場次的增能研習，分別是健體領域匹克球運動介紹及互動式教學軟體應用。在匹克球的部分，邀請花蓮縣匹克球協會總幹事袁琡婷到校為教師們介紹和解說匹克球的打法和規則。

袁琡婷表示，匹克球是近幾年在歐美相當盛行的運動，年齡層可從學童到樂齡長青，是一項融合網球、羽球、桌球的運動，它強調技巧的運用而非速度、力道和強度，因此非常適合老少來參與。

光華國小指出，另一場次是邀請昇宏資訊團隊介紹二套教學應用軟體-Class Swift 和My view board，這二套教學應用軟體強調課堂中師生教與學的即使互動，內容取自教育部所審定合格的教科書。光華國小校長游彥中表示，寒假期間安排的二場次教師增能研習，希望開學後能活化體育領域教學，將所學轉化到課堂上，讓學生有機會接觸及嘗試新的球類運動，後續在適當時機成立運動團隊，成為學校另一項發展的亮點與特色。

教師張筱琪表示，本次教學備課日的研習大有收穫，匹克球部分除了可以在體育教學上使用，也很適合自己作為休閒運動。而善用教學互動軟體，確實能提升學習成效和備課的便利，現在的學生對於資訊載具介面的使用並不陌生，也習於去操作，對於迷思概念突破助利很大。學生馮張瓅禾說，雖然寒假還要去學校上補救教學，但為了開學後能跟上班上的學習進度，媽媽要求我必須利用放假時間趕緊把不會的地方弄懂，才不會讓學習破洞越積越多。