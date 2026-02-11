花蓮縣吉安鄉好客藝術村年假樂遊趣 游淑貞邀鄉親初二至初五幸福加馬
花蓮縣吉安鄉好客藝術村，於農曆春節連續假期（初二至初五），推出「漫遊吉安・幸福加馬～馬年來走春，好康迎好禮」系列活動，結合新春市集、手作體驗、開運金幣發放、親子互動、藝文表演與百禮摸彩，打造適合闔家同遊的年節必遊景點。鄉長游淑貞邀請全臺鄉親與遊客扶老攜幼走春拿金幣迎福氣，感受年年備受遊客好評的在地年味。
游淑貞表示，春節不只是時間的更迭，更是親情團聚和堆疊節慶幸福的重要時刻。吉安鄉公所透過好客藝術村融合文化與藝術的共融空間，為春節活動注入情感溫度，營造「舒心釋壓與歡心」，讓每位走進藝術村的民眾都能感受到濃濃年味氣息。
活動自大年初二（2月18日）起登場，好客藝術村化身為親情節慶樂園。親子手作創意DIY體驗，大人們在文創與美食市集中感受熱鬧年節氣氛，長輩則在鑼鼓與藝文表演中品味歲月靜好的春日時光。現場精心安排可愛的迷你馬多多與您互動，透過溫柔療癒體驗，讓「馬年」成為與自然共榮的溫暖記憶。
為支持在地產業，鄉公所於初二至初五每日推出限量「市集加倍券」，民眾以100元即可兌換200元消費額度，並規劃集章摸彩活動，備有電視、洗衣機、冰箱等共115項實用好禮，將於元宵節公開抽出，與鄉親共享圓滿好運。
此外，象徵「幸福加馬」的馬年開運金幣亦成為此次活動亮點，每日定時限量發送，已成為鄉親期待的年節儀式。游淑貞強調，吉安是一個有溫度的地方，誠摯邀請大家走進好客藝術村，在馬年攜手同行，共創幸福樂活的美好花蓮。
