花蓮縣善款運用公開透明 花縣府重申善款用途皆有上網公告

花蓮縣議會定期會總質詢議員關心「花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶(以下簡稱善款專戶)」運用透明度一事，花蓮縣政府再次重申，一0七年0二0六震災等重大災害賑災捐款用途皆有公開徵信、公告上網，秉持公開透明原則，向社會大眾報告善款用途，絕無外界所稱「不透明」情事。

花蓮縣政府表示，無論是一0七年0二0六地震、一一三年0四0三地震或今(一一四)年0九二三馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害或其他捐款用途、管理委員會會議紀錄、以及捐款和支出明細，均多次聲明已公告於花蓮縣政府網站，供社會大眾及各界隨時查詢、檢視。有關支出公告，請詳見網站「花蓮縣政府社會處-花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」(https://sa.hl.gov.tw/)或各大災害網頁專區。

縣府補充說明，另有關花蓮縣文化局復興街55號基地，前身為公有建物活化作為地方文化空間使用，0206震災經提報修繕計畫由善款委員會同意動支善款後執行，完成修繕後依《採購法》第22條第1項第14款委託財團法人花蓮縣文化基金會管理，並於112年由基金會以公開徵選方式提供民間藝文團隊經營，並繳納租金等相關費用。

縣府強調，所有震災善款的運用與執行，都經過嚴謹的行政程序和「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」的審議，以確保其合法性與公益性 。本府將持續強化施政透明與公開，並積極應對各項關切。縣府感謝各界關心與監督，並將持續為鄉親服務，致力於維護縣民對公部門的信任。