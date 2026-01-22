花蓮縣國民黨部建請中央徵召或提名參選縣長 游淑貞致謝：必不負所托 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部昨日聲明，已依程序完成民意調查，並將建請黨中央提名或徵召吉安鄉長游淑貞事參選縣長。游淑貞今（22）日表示，對於將代表中國國民黨參選花蓮縣長，要表達最誠摯的感謝與最深的承擔責任；她強調，制度是政黨最重要的資產，團結是勝選最關鍵的力量，她必不負所托。

游淑貞指出，感謝1月8日全縣委員會議中，各位委員秉持民主精神與制度原則，做出以全民調作為重要參考依據的共識決議，也感謝所有在民調中給予她支持與肯定的花蓮鄉親們。她說，這份支持，不只是對個人的肯定鼓勵，更是對自己長期在地方服務、一步一腳印付出的信任與期待。

廣告 廣告

游淑貞表示，此次民調結果顯示，在花蓮各鄉鎮市中，支持她的比例均高，讓她深刻感受到基層民意的力量，也更加倍提醒自己，未來若肩負更大的責任，必須以更謙卑的態度、更勇敢踏實的行動力報答鄉親的託付。

「她始終相信，制度是政黨最重要的資產，團結是勝選最關鍵的力量。」游淑貞強調，未來，我將全力配合黨中央的決策，與所有同志攜手合作，共同為中國國民黨在花蓮穩固最堅實的基礎、創造最精彩的未來。

「再次感謝鄉親的信任，自己會用行動證明，必不負所託。」游淑貞也說，花蓮正處於重建與轉型的關鍵時刻，面對天災衝擊、產業挑戰與人口流失，願意承擔更大的責任，和縣民站在一起，為美好花蓮持續拚搏。這不只是一場選舉，更是一份對家鄉的愛與承諾。

照片來源：游淑貞臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

秉持「有需求就開辦」 花蓮教育處續推公托延長加托服務

提醒流感將入流行期 魏嘉賢籲把握年前「防疫黃金週」接種疫苗

【文章轉載請註明出處】