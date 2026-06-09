花蓮縣大陸各省市同鄉會總會 致贈花蓮榮家平安粽
記者范振和∕花蓮報導
端午佳節前夕，在花蓮縣大陸各省市同鄉會總會理事長黃達祥號召下，大陸湖南省等多同鄉會前往花蓮榮家致贈平安粽，表達對各省榮民長輩的敬意。
▲花蓮榮家主任游文勇(左三)贈狀感謝花蓮縣大陸各省市同鄉會總會黃達祥(右三)對榮長輩的關懷。（圖／花蓮榮家提供，下同）
一行人包括，湖南同鄉會理事長歐陽中、總幹事余家麟、山東同鄉會理事長郭敦輝、浙江同鄉會理事長馮志緯，以及總會財務長田倚柱、秘書長王土城、副秘書長潘進富等人，前往花蓮榮家捐贈平安粽，深深祝福老榮民佳節安康。
▲花蓮縣大陸各省市同鄉會總會捐贈平安粽，與榮家長輩提前慶端午。
黃達祥表示，捐贈愛心粽不只是一個活動，也是大陸各省同鄉會對榮民長輩的一份心意。尤其，同鄉會許多成員本身就是榮民，抑或是榮民子弟，知道榮民對保衛國家的付出與辛勞，更對輔導會成立榮家照顧榮民的使命特別感謝。希望透過小小粽子，讓長輩感受大大溫暖。
花蓮榮家主任游文勇表示，非常感謝黃達祥理事長持續對榮家的關心與協助，除了年初開辦的夜市活動外，也常連結各界資源，關懷榮家長輩，榮家一通電話，黃理事長都會盡最大的力量協助，實踐社區共好的理念，令人感佩。
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