花蓮縣婦女體適能運動大會登場 縣長徐榛蔚為婦女姐妹們加油打氣

花蓮縣政府舉辦「運動健康．快樂人生」婦女會體適能運動大會，各鄉鎮市婦女會姐妹一早活力飽滿參與盛會。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府社會處主辦、花蓮縣婦女會承辦的「運動健康．快樂人生」婦女會體適能運動大會，二十日上午在小巨蛋熱鬧登場。各鄉鎮市婦女會姐妹一早活力飽滿參與盛會，展現女性健康自信、熱忱的運動力。縣長徐榛蔚偕立委傅?萁出席活動，為婦女姐妹們加油打氣！

縣長徐榛蔚表示，婦女姊妹們是家庭裡溫暖幸福的泉源，更是社區、部落、各鄉鎮發展裡，支撐社會安定的重要力量，她感謝婦女姊妹們在花蓮遭遇天災或需要協助時，發揮溫暖的力量，付出關懷、給予協助，以實際行動守護花蓮的幸福。

她表示，婦女姐妹們能夠在家庭以外的領域學習發展，除了能讓身心更加健康外，也能提升自信心，期盼今日的運動會讓所有婦女姐妹都能將自己身心調整到最健康，而自身的健康也深深影響著家庭，讓家庭和樂、社會安定。

徐榛蔚指出，花蓮是健康樂活運動城市，為推廣運動生活化，從歷任縣長王慶豐、謝深山、傅?萁到她任內的努力下，縣府持續完善運動休閒園區、美崙溪畔的寵物公園、國福體育園區、周邊多項運動場地及設施，縣府也串聯七腳川溪與美崙溪的休憩空間，持續打造花蓮為大健康城市。

花蓮縣政府社會處表示，為推動本縣全民運動習慣並維持「健康城市」榮譽，特別結合花蓮縣婦女會及各鄉鎮、社區婦女團體，倡導「體適能樂活運動」理念。

社會處指出，透過本次「運動健康．快樂人生」活動，婦女朋友們以輕鬆愉快的方式參與運動，不僅培養規律運動習慣、強化身心靈健康，也在活動中促進彼此情感交流，展現花蓮婦女自信與活力。