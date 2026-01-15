花蓮縣學校午餐率全國之先 規劃擴大公私立高中職及私立國中小免費午餐

▲台日韓學校午餐交流。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】近日，免費學校午餐議題引發熱議，全台各縣市政府陸續宣布加入「國中小免費營養午餐」行列，而推動免費學校午餐已15年之花蓮縣政府，也在今年度規劃將實施對象擴大至全縣公私立高中職及私立國中小，落實讓每位學生都能平等享受營養均衡餐食之初衷，自99學年度迄今15年始終堅持照顧學生健康，減輕家長經濟負擔，讓學生在校園中獲得全面的營養支持。

縣長徐榛蔚表示，守護學生的健康一直是花蓮縣政府首要關切目標，為了讓孩子吃得營養又均衡，縣府透過不斷地檢討改進，於113學年度起推出學校午餐優化措施(例如週週喝豆奶、每週供應2次有機蔬菜、每學期供應2個月有機米、在地蔬菜使用率超過六成、供應大塊狀肉品、增加湯品食材量與提高生鮮水產品供應頻率等)，115年度起更率全國之先，規劃擴大全縣公私立高中職及私立國中小免費午餐方案，為全縣學生的健康營養把關。

教育處翁書敏處長也表示，為因應此一政策施行，已邀集公私立高中職與私立國中小研商執行方向，預計本年度預算審議通過後實施，希望在兼顧營養與安全的原則下，確保學生都能享受到實質餐食協助。

花蓮縣政府將持續努力全面提升校園午餐品質，期盼藉由縣府、廠商、學校三方攜手合作，共同創造優質的學校午餐環境，為本縣高中以下學生帶來更健康、更安全的用餐體驗。