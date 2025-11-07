花蓮縣學生舞蹈比賽 青春能量席捲全場

▲花蓮縣114學年度學生舞蹈比賽於11月5日至6日熱鬧登場，賽事分別在國立玉里高級中等學校學生活動中心（中南區）及花蓮縣立體育館（北區）舉行。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】花蓮縣114學年度學生舞蹈比賽於11月5日至6日熱鬧登場，賽事分別在國立玉里高級中等學校學生活動中心（中南區）及花蓮縣立體育館（北區）舉行。比賽項目共分為古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈四大類別，計有個人組23位及團體組35隊競藝尬舞，脫穎而出的選手與團隊，將代表花蓮縣出征全國學生舞蹈比賽，爭取最高榮譽。

花蓮縣政府長期支持各校推展藝術教育，讓學生天賦得以發揮並成立藝術才能班，包含舞蹈、國樂、音樂、美術，讓藝術教育向下扎根；同時，在符應適性揚才、素養導向與多元智能開發的教育理念下，提供學子專業成長與展現自我的舞台，期許透過藝術的薰陶與競賽間的互動交流，陶冶學生的性情，涵養品性，更進一步提升對美的鑑賞力與創造力。

縣長徐榛蔚表示，學生舞蹈比賽不只是競技舞台，同時讓孩子在過程中培養堅持、紀律與表達能力，更學會合作與分享，更是展現教育成果的藝術盛會。感謝承辦學校中城國小及化仁國中用心規劃相關競賽流程，使得賽事順利進行，也感謝學校團隊努力及指導老師辛勞，讓花蓮學子越發成長與自信，舞出了青春，更舞出了夢想！