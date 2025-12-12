花蓮縣將完成老舊校舍廁所整修 縣長徐榛蔚會勘關心校園環境優化

花蓮縣政府爭取經費投入二十五所國中小老舊廁所整修，為花蓮的下一代打造安全、美觀且具備教育意義的校園設施。(花蓮縣政府教育處提供)

記者林中行／花蓮報導

為持續優化花蓮縣學童的學習與運動環境，花蓮縣政府爭取經費投入二十五所國中小老舊廁所整修，目前計畫已到完工階段，花蓮縣長徐榛蔚前往視察成果，為花蓮的下一代打造安全、美觀且具備教育意義的校園設施。

花蓮縣政府教育處表示，花蓮縣政府去年向中央爭取經費一億三千八百二十一萬元投入全縣二十五所國中小進行老舊廁所整修，縣長徐榛蔚前往太昌國小及宜昌國小視察。

教育處表示，「公立國民中小學老舊廁所修繕計畫」執行成果，目前已完工二十二所國中小學校，尚有三所學校年底前可望完成施作。

教育處指出，太昌國小部分，特別針對地坪高低差重新施作，確保高度落差符合安全規範，有效解決長期的積水困擾及安全隱患。

另外，也導入了「性別友善廁所」及無障礙廁所的設計概念，採用簡潔明亮的色調與設計取代傳統性別化圖示，體現校園對多元共融的重視與實踐。

教育處表示，宜昌國小部分，廁所改善則著重於提升通風與採光，整體明亮且環境綠化，透過優化窗戶配置與管線更新，徹底改善了通風不佳導致的異味問題，並強化地坪排水系統，維持地面乾燥，大幅提升環境衛生。

縣長徐榛蔚表示，縣府一一一年汰換全縣國中小課桌椅，一一二年添購置物櫃，未來將持續盤點縣內公立國民中小學設施需求，積極爭取補助，確保所有校園基礎設施都能與時俱進，提供花蓮學子一個安全無虞、充滿活力的學習成長空間。