花蓮縣府人事調整 陳建村調派文化局長

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）因應推動縣政及提升花蓮中區災後地政服務量能，縣府調整人事，原任行政暨研考處長陳建村調派文化局長；另調派專員黃一釗接任鳳林地政事務所主任，均自明年1月2日生效。

花蓮縣政府表示，陳建村國立台灣大學法律系畢業，長期投入原住民族文化事務與公共行政工作，曾任行政院原住民族委員會專員、秘書及科長，並曾任花蓮縣文化局科長，熟稔文化政策，並歷任花蓮縣政府原住民行政處副處長、處長、縣府參議及行政暨研考處長，行政歷練完整。

陳建村具備跨局處整合經驗，可望帶領文化局深化花蓮多元文化治理，兼顧傳統保存與當代藝文發展。

原任行政暨研考處專員黃一釗，調派鳳林地政事務所主任。縣府說明，為因應馬太鞍溪堰塞湖洪災後，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等中區地政業務日益繁重，特別借重黃一釗地政專業能力。

黃一釗為國立成功大學測量工程學系畢業，長期深耕地政體系，歷任地政事務所多項職務，並曾擔任鳳林地政事務所秘書、花蓮地政事務所主任及縣府地政處副處長，熟稔地政實務與地方需求，有助強化災後重建及土地行政相關工作。

花蓮縣政府表示，未來將持續透過專業人事布局，提升行政效能，穩健推動縣政發展，為縣民提供更即時、周全的公共服務。（編輯：陳仁華）1141229