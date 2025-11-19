花蓮縣府今完成明利部落清淤 週邊產業道路全線開通 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為持續推進萬榮鄉明利部落災後清理，花蓮縣政府今（19）日表示，經連日動員大型機具與團隊投入，明利部落聚會所及周邊產業道路等區域已於今日完成清淤，受災嚴重的野溪、大排也已可清楚看見原有輪廓，復原情形逐漸明朗。部落周邊受影響民宅在國軍弟兄協助下完成淤泥清除，生活環境已有明顯改善。

花蓮環保局表示，昨日動用人力31名、機具32台，針對萬榮鄉明利村聚會所、花45線及周邊清淤作業，並開挖一處土地，作為臨時堆置場，單日共計清運泥沙及廢棄物7078公噸；另鳳林鎮長橋里忠一路、忠二路淤泥清理及運送，單日共計1402公噸。

廣告 廣告

「電力部分亦與台電密切協調，俟道路通行後將立即完成區域供電，協助部落逐步恢復生活機能。」環保局補充，在交通恢復方面，環境保護局持續協助道路清理，成功打通自部落聚會所通往河堤約2公里產業道路，經會勘確認於今日全線開通，有助地方物資運補與居民往返。

萬榮鄉長梁光明也說，特別感謝縣府環保局、建設處、農業處及各施工團隊的投入，讓明利部落的復原工作穩健推進。花蓮縣政府將持續與地方攜手，加速清理與設施修復，陪伴鄉親迎向全面復原的日子。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／市長初選政見牛肉備受關注 陳亭妃允諾：絕不讓台南成為六都之末

張峻率隊親赴鳳林送物資 承諾攜手地方儘速災後復原

【文章轉載請註明出處】