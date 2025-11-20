花蓮縣府全力加速清淤、疏濬 盡速恢復受災地區正常

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣政府今（19）日於萬榮前進指揮所召開「鳳凰颱風第五次災後復原會議」，由代理秘書長饒忠主持。中央駐地單位及地方公所皆到場簡報復原進度，並就後續防災及復建作業交換意見，期望各項工程能加速推動，協助受災地區早日恢復正常生活。

水利署第九河川分署表示，今日持續培厚臨時土堤並加強防護；馬太鞍溪疏濬作業則優先開挖主深槽，以確保流路暢通並將水流導引至河道中心。林業及自然保育署說明，馬太鞍溪堰塞湖自0923事件後持續變動，截至今（19）日，原堰塞湖面積約8公頃、蓄水量降至31.7萬噸，水位下降達132.6公尺；後期生成的第二處堰塞湖蓄水量也降至5萬噸。目前兩處堰塞湖均維持穩定溢流，對下游水位影響有限。相關單位將持續監測地形變化與降雨趨勢，提醒民眾避免進入危險區域，務必注意自身安全。

農業處指出，長橋排水上游野溪全長約850公尺，今日完成約30公尺施工，預計於11月25日前完成清淤。建設處補充，長橋排水台9線段（7k+200～7k+800）已完成445公尺疏濬；台9線至花45段（7k+800～8k+100）已全數完成；花45段（8k+100～8k+852）目前完成120公尺，預計於11月25日前全線完成疏濬作業。

環保局回報，今日泥沙及廢棄物清運量達13,353噸，並協助2戶住家清除淤泥，清理約250公尺道路泥沙。花45線及明利聚會所周邊預計於明（20）日清理完成；聚會所周邊20戶主要淤泥與廢棄物預計於11月23日前完成清除；臨時堆置場土方預計11月25日前移除，進度將視現場狀況滾動修正。

代理秘書長饒忠強調，請各單位持續加速推動清淤、排水改善與環境整治，全力做好災後銜接工程，讓鄉親的生活能夠更快回到正常軌道。