花蓮縣府全面搶通花45線 恢復萬榮明利村交通 143

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

鳳凰颱風造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成萬榮鄉明利村嚴重災損，影響部落通行安全。花蓮縣政府今(17)日表示，縣長徐榛蔚第一時間指示建設處及相關局處與中央單位、國軍及公所密切合作，全面投入搶修作業。經連日全力搶通後，花45線已於昨日下午順利完成全線搶通，恢復明利村交通動脈，有效減輕居民往返繞行的不便。縣府也強調，後續持續加速復建工程，讓鄉親生活儘早回歸正常。

花蓮建設處表示，花45線南段已於15日完成單線搶通，台9線通往聚會所的道路路段也同步清理完畢；北段昨日加速清除淤泥，終於在今日下午全面清通。此次搶修期間，縣府團隊採取同步協調相關單位，以最有效率的方式排除阻塞，展現快速應變能力與災後動員能量。

在排水系統部分，建設處指出，長橋排水淤積嚴重，目前已完成約120公尺清淤工程。由於淤積規模大，工程單位透過三個作業面同步開挖，並將依現場天候及安全狀況調整機具投入，以確保水流順暢、降低後續雨勢可能帶來的再次淤積風險。

此外，針對颱風造成的房屋受損，花蓮縣府說明，已啟動建築師公會協助機制，並請公所協助製作名冊及聯絡資訊，以利安排建築師到場評估，同步辦理家戶內部損壞調查，協助居民掌握房屋安全現況。

「災後復原工程在各方協力下正全速趕工中，縣府團隊將持續以最高效率與最嚴謹標準推動復建。」花蓮縣政府指出，讓萬榮鄉明利村及周邊環境儘快恢復安全環境與日常生活。花蓮縣政府也感謝所有參與搶修的工程團隊、第一線人員與部落居民的協力與體諒，攜手合作邁向全面復原的目標。

照片來源：花蓮縣府

