花蓮縣府全面搶通花45線 恢復萬榮明利村交通
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
鳳凰颱風造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成萬榮鄉明利村嚴重災損，影響部落通行安全。花蓮縣政府今(17)日表示，縣長徐榛蔚第一時間指示建設處及相關局處與中央單位、國軍及公所密切合作，全面投入搶修作業。經連日全力搶通後，花45線已於昨日下午順利完成全線搶通，恢復明利村交通動脈，有效減輕居民往返繞行的不便。縣府也強調，後續持續加速復建工程，讓鄉親生活儘早回歸正常。
花蓮建設處表示，花45線南段已於15日完成單線搶通，台9線通往聚會所的道路路段也同步清理完畢；北段昨日加速清除淤泥，終於在今日下午全面清通。此次搶修期間，縣府團隊採取同步協調相關單位，以最有效率的方式排除阻塞，展現快速應變能力與災後動員能量。
在排水系統部分，建設處指出，長橋排水淤積嚴重，目前已完成約120公尺清淤工程。由於淤積規模大，工程單位透過三個作業面同步開挖，並將依現場天候及安全狀況調整機具投入，以確保水流順暢、降低後續雨勢可能帶來的再次淤積風險。
此外，針對颱風造成的房屋受損，花蓮縣府說明，已啟動建築師公會協助機制，並請公所協助製作名冊及聯絡資訊，以利安排建築師到場評估，同步辦理家戶內部損壞調查，協助居民掌握房屋安全現況。
「災後復原工程在各方協力下正全速趕工中，縣府團隊將持續以最高效率與最嚴謹標準推動復建。」花蓮縣政府指出，讓萬榮鄉明利村及周邊環境儘快恢復安全環境與日常生活。花蓮縣政府也感謝所有參與搶修的工程團隊、第一線人員與部落居民的協力與體諒，攜手合作邁向全面復原的目標。
照片來源：花蓮縣府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
萬榮明利部落「紋面阿嬤」雕像重見天日（2） (圖)
颱風鳳凰帶來風雨造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮萬榮鄉明利部落的精神象徵「紋面阿嬤」雕像遭土石淹沒；花蓮縣政府團隊動員重型機具趕工清淤，讓雕像重現。雖然周遭環境仍是一片狼藉，但機具仍持續清理，期待儘快還給部落一個乾淨、安心生活空間。中央社 ・ 4 小時前
愛心跨越海峽 陳光標傾力援助花蓮 傳遞兩岸真情
近日，大陸慈善家陳光標再次展現其無私的愛心，向遭受地震災害的台灣花蓮地區捐贈了總信傳媒 ・ 2 小時前
大愛福利社區大樓啟用 受災居民12月入住
去年0403花蓮強震，造成20人罹難、上千人受傷，多棟建築結構受損或傾倒。為了安置無家可歸的居民，慈濟基金會和花蓮縣政府，去年6月簽屬合作意向書，在花蓮市信義國小後方，援建大愛福利社區大樓，去年9...大愛電視 ・ 1 天前
弊案頻傳》飛彈原料洗產地公司竟拿近億標案 三接外推預算暴增立院未審先決標
政府採購疑似弊案頻傳，國民黨籍立委王鴻薇今（17）日爆料稱，承攬採購中科院飛彈製信傳媒 ・ 2 小時前
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢淹1村1里 縣府助評估屋損
（中央社記者李先鳳花蓮16日電）颱風鳳凰襲台期間造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水泥流溢淹萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，居民房屋受損，花蓮縣府啟動建築師公會協助機制，將安排到場評估，並調查家戶內部損壞情形。中央社 ・ 1 天前
看演唱會視線遮蔽 消基會籲「圖示揭露」列定型化契約
台灣演唱會市場蓬勃發展，消費者文教基金會今年接獲5起「演唱會座位視線不良」申訴案件，呼籲文化部跨部會研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，並檢討「藝文表演票券定型化契約」，增列「視線揭露與補償」條款；售票平台與主辦單位自律建立「視線保障機制」，落實資訊揭露與現場補償。自由時報 ・ 6 小時前
里柏瑞契攜手蓋哈特感恩節強強聯手 為北市交新章啟動前奏
台北市立交響樂團（TSO）邁向新篇章的腳步正式啟動。德國指揮家亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）將於2026年接任首席指揮，而在正式上任前，他選擇於11月27日感恩節夜晚，提前為台北樂迷帶來一場音樂會，攜手國際大提琴巨擘蓋哈特（Alban Gerhardt），以橫跨四百年的曲目，為TSO啟動全新時代的前奏。 TSO與里柏瑞契的緣分可追溯至2008年。17年間多次合作所累積的深厚默契，如今終於化作樂團前進的重要動能。里柏瑞契以細膩、堅實的音樂語彙著稱，曾領導布拉格廣播交響樂團、波蘭國家廣播交響樂團與慕尼黑室內樂團，2018年更獲葛萊美獎提名，並兩度拿下國際古典音樂大獎（ICMA）。目前他擔任西班牙瓦倫西亞交響樂團首席指揮與藝術顧問，同時深耕亞洲樂壇，曾出任韓國統營國際音樂節首位外籍藝術總監，積極推動跨文化音樂交流。他的國際視野與藝術企圖，被視為將引領TSO邁向下一階段的重要關鍵。 感恩節音樂會的節目設計，也彷彿是一封里柏瑞契獻給北市交樂團的「音樂宣言」。開場以魏本改編的巴赫《音樂的奉獻》揭序，從巴洛克邁向20世紀現代語彙，展現他在不同時代語境間游刃有餘的聲音雕塑中央廣播電台 ・ 5 小時前
宜蘭市推環保減碳 東門觀光夜市接力發放夜市抵用券
【記者 林明益／宜蘭 報導】為響應環保減碳政策，宜蘭市公所繼今年10月份於傳統市場推出「減碳加碼券」活動獲得熱台灣好報 ・ 5 小時前
衛福部擬成立兒童家庭署 王育敏籲擴大編制提升行政量能
王育敏表示，早在 2018 年，她便聯合多位立委組成「中央兒少專責單位推動聯盟」，提出「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」以及「整合兒少業務」三大訴求。她指出，此次行政院終於回應國人長期期待，但制度設計的規模、定位與跨部會整合仍需要進一步強化。她提到，在...CTWANT ・ 2 小時前
林岱樺提高雄治水三步驟 全面升級城市防洪標準
面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，民進黨立委林岱樺認為高雄必須以更精準、更科學的治水策略全面升級防洪系統，她提出「高雄治水三步驟」整合排水整治、地下調節池建設及家戶自主防災，形成從城市到家門口的完整防洪網。林岱樺指出，高雄多年來因都市化快速發展，部分區域仍存在排水量能不足、降雨無處可去、家戶防災設備不完自由時報 ・ 6 小時前
蘇澳溪分洪道拖15年？陳金德稱2023才提案 藍青年揭實情嗆：無恥
宜蘭蘇澳日前受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，造成淹水災情，針對居民與地方質疑，一直要求興建「蘇澳溪分洪道」，中央卻拖了15年，工程會主委陳金德稱「分洪道是縣府 2023 才提案」，引發爭議。曾任台北市青工總會長的市議員吳志剛辦公室主任滿志剛痛批，這就是民進黨政客的嘴臉。中時新聞網 ・ 4 小時前
世界公開裝備健力錦標賽 巫翊俅硬舉摘金 (圖)
在羅馬尼亞克舉行的世界公開裝備健力錦標賽，台灣好手巫翊俅在男子組120以上公斤級的硬舉項目，以380公斤技壓群雄摘下金牌。中央社 ・ 5 小時前
不等黨內提名！吳怡農端政策牛肉主打「家庭牌」：正視托育供不應求問題
民進黨2026出戰北市人選未定，除了積極表態參選的壯闊台灣創辦人吳怡農外，外界持續點名大咖人選，包含前副總統陳建仁、行政院副院長鄭麗君，以及不分區立委沈伯洋等人。吳怡農雖未正式獲得民進黨提名，依然頻頻出招，今（17日）在臉書上端出政策牛肉，強調競選台北市長的核心政見將聚焦於孩子們的照顧。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
揭藍白拖延預算審查內幕！ 王興煥：用違憲「財劃法」要脅政府
本屆立法院再度進入預算會期，但明年度（115）中央政府總預算案，自從9月30日排入立法院會報告事項後，迄今近48天仍未交付委員會審查。台灣基進黨主席王興煥今日表示，藍白兩黨要求以上週修惡的「財劃法」重新編列預算，將導致政府被迫違法舉債，徹底破壞行政與立法與憲政平衡，政府不應以違憲的「財劃法」編列總預自由時報 ・ 6 小時前
民進黨團：中共才是亞太地區不安定因子
（中央社記者林敬殷台北17日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係緊張，中方更宣布將在黃海海域進行實彈射擊訓練。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，高市的發言是以日本的國家安全為前提，兼顧亞太地區的和平，中共才是亞太地區不安定的因子。中央社 ・ 6 小時前
指中國頻繁抗議是霸權行為 蘇嘉全：最後都會無效
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全今（17）日公開對媒體表示，自己離開政治滿久了，現在較多時候是在國際外交方面，幫台灣跟日本促進政商關係。針對中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」發言提出抗議，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊，蘇則指出，中國頻繁抗議是一種霸權行為，日本政界對此已出現麻痺感，並直言中國無所不抗議...匯流新聞網 ・ 6 小時前
菲律賓65萬人上街怒吼！ 抗議防洪工程貪腐弊案
近期接連的颱風，重創菲律賓，引發的洪水災情更造成259人喪命。然而根據調查發現，菲律賓全國數千項防洪工程，品質低劣，或是未完工，甚至根本不存在。這回多達65萬人在16日聚集馬尼拉，要求政府對防洪工程貪腐醜聞，進行究責。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
宜蘭議員質疑斃死畜禽化製污染 環保專區露曙光
宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，引起邱素梅等議員關切並要求設置環保專區，統一處理肉品市場、斃死畜禽化製處理等問題；縣府農業處表示，將偕同議員辦理會勘，了解化製廠現場狀況，另對於設置專區已有相關地點評估，確定後會向外界說明。宜蘭縣政府今在議會辦理委託聖農公司就宜縣斃死畜禽化製處理造成環境污染檢討自由時報 ・ 6 小時前
減班休息人數微增製造業占9成 金屬機電業最苦
美國關稅尚未定案，但就業人口受關稅的衝擊狀況呈現穩定狀態，勞動部公布最新一期減班休息統計，本期家數減少20家，人數微幅增加125人，總數達8331人中，製造業仍高達9成，且其中佔比最高、6029人為金屬機電業員工。勞動部今（17）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共有435家、8456人實施，較上期相自由時報 ・ 6 小時前
圍棋》林海峰名譽天元親自與會，海峰盃長青賽熱鬧開幕：棋中豪傑挑戰百歲傳奇，多位90歲棋士獲頒勳章
由海峰棋院主辦的年度盛事——第24屆「海峰盃長青圍棋賽」北區賽事，於今日（16日）在台北大直典華隆重登場！本屆賽事持續在北、中、南三區舉行，共吸引將近600名資深棋友熱情參與，再次印證圍棋作為「終身運動」的獨特魅力。連續參加23年的北區長青賽棋友，95歲的周朝棟。（海峰棋院）周爺爺表示，圍棋真的能活化大腦、幫助思考，這些年他因為圍棋結識了許多朋友，今天長青賽......風傳媒 ・ 6 小時前