花蓮縣府十二月祈禱早餐會 以信仰凝聚力量為花蓮祝福





花蓮縣政府17日舉辦十二月份祈禱早餐會，本次以「聖誕節的意義」為分享主題，由蔡俊杰牧師透過生動且富啟發性的故事，帶領與會者省思信仰的力量。縣長徐榛蔚偕同縣府團隊及地方教會牧者齊聚一堂，透過敬拜、分享與禱告，共同為縣政推動順利、縣民安居樂業獻上祝福。

縣長徐榛蔚在祈禱早餐會致詞時，首先感謝連續七年來不分風雨、從各地前來陪伴縣府同仁的牧者與信仰夥伴，為縣政團隊帶來心靈的安慰與力量。她表示，信仰成為縣府同仁讓人安住內心、穩定前行的重要支撐，也讓縣府同仁在面對挑戰時，能獲得撫癒與勇氣，持續為花蓮付出。

徐縣長進一步分享，人生的每一段生命歷程皆不相同，正因背景與際遇各異，造就了多元而精彩的人生樣貌。她指出，困難一定存在，但恩典也必定足夠，信仰的力量往往在無形中給予精神支持，讓人在黎明前最黑暗的時刻，看見微光與希望，找到前行的方向。正如縣政推動過程中所面臨的各種考驗，只要堅持信念、勇於任事，就能迎向光亮、突破困境。

最後，徐縣長感謝縣府同仁多年來的付出與努力，肯定每一位同仁在各自崗位上的重要性。她表示，正因為大家持續發光，花蓮縣政府才能更加穩健前進，也勉勵大家在感恩的季節中，將信仰與愛化為力量，攜手守護花蓮、讓城市持續向前。

