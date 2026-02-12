花蓮縣府向城市守護者致敬清潔隊辛勞換來乾淨團圓年

馬年春節將至，家家戶戶準備迎接團圓與新年的喜悅，花蓮縣政府也在歲末年終之際，向長年默默守護城市潔淨的清潔隊員，獻上最真摯的感謝與祝福（見圖）。無論清晨天未亮，或夜深人已歇，總能在街角看到他們熟悉的身影，為大家換來一條條乾淨、安全的回家路。

回顧民國114年，花蓮縣歷經樺加沙、鳳凰等颱風侵襲，馬太鞍溪堰塞湖溢流等重大災害接連發生。災後第一時間，清潔隊同仁不顧疲憊、不分晝夜投入復原工作，攜手外縣市支援機關與志工，在泥濘、瓦礫與風雨中，一步一步清理環境，只為讓受災居民能早日回到熟悉的生活節奏，那份付出令人動容。

為感謝清潔隊員平日與災害期間的辛勞奉獻，花蓮縣長徐榛蔚於春節前夕致贈春節應景禮盒表達關懷與感謝，祝大家吃甜甜、過好年；環境部亦送上新春祝福，同步致贈優質米予全國環保同仁，期盼在寒冬中，為第一線人員帶來一份溫暖與支持。

花蓮縣長徐榛蔚指出，清潔隊員不僅是維護環境的工作者，更是守護城市日常與災後希望的重要力量。每年農曆除夕前夕，縣府會推動年終大掃除活動，誠摯邀請縣民配合各鄉鎮市公所的垃圾及巨大廢棄物收運時間，或主動聯繫清潔隊協助清運大型廢棄物，以體貼與理解，減輕第一線人員的負擔，共同迎接乾淨、安心的新年。

徐縣長呼籲大家在春節期間勿亂丟垃圾，妥善存放，以提升垃圾處理效率。感謝大家的配合與努力，讓我們共同守護這片美麗的家園，願大家在新的一年裡快樂幸福！

環保局長饒慶龍表示，正因清潔隊員日復一日堅守崗位，花蓮才能維持乾淨、宜居的生活環境；然而清潔勤務中，常伴隨切割、擦傷、跌倒、扭傷、中暑及交通事故等職業風險。誠摯呼籲民眾落實垃圾分類、妥善棄置廢棄物，並多一分體諒與尊重，用一個小小的貼心行動，守護這群默默為城市付出的英雄，讓溫暖在花蓮持續流動，讓美麗家園長久延續。

花蓮縣政府全體同仁向所有清潔隊夥伴致上最深的敬意。清潔隊員長期在高風險、髒污的工作環境中付出體力與心力，承受一般人難以想像的壓力，只為讓縣民擁有安心、舒適的生活空間。縣府未來也將持續改善工作條件，強化職業安全防護，讓每一位努力付出的清潔隊員，都能被好好照顧。