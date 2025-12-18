花蓮縣府宣布擴大調整「約用技術人力」薪點 徐榛蔚：留任優秀人才 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為強化工程、資訊及社工等專業領域的人力穩定度，並吸引優秀人才投入縣政團隊，花蓮縣政府今（18）日宣布自115年度起，擴大調整「約用技術人員」薪點制度，最高薪資將自原本的45903元提高至61204元，並同步建立更具彈性的晉升階梯與比例限制，打造長期留任的良好環境。

「協助機關吸引並留任優秀人才。」花蓮縣長徐榛蔚表示，本次薪資擴大調整，不僅提升約用人員待遇，也讓考核表現與晉升制度緊密連結，使薪資制度更具透明度與誘因，讓花蓮縣公務團隊在工程、資訊、社政等重要領域更加穩健。

徐榛蔚強調，花蓮縣政府一直重視同仁的工作環境及福利，未來也將持續優化各項人事制度，讓縣府成為能讓人才願意留下、得以發展的優質雇主，共同為花蓮的永續發展努力。

花蓮縣府指出，近年因工程業務量增加、資訊安全需求提升，加上專業人才外流風險提高，各機關對技術人力的需求大幅增加。為提升人員穩定度，縣府於114年6月13日修訂「花蓮縣政府及所屬機關學校約用人員進用及管理要點」，新增「約用技術人員」類別，將薪資自原38948元提升至45903元，已使薪資水準與公務人員普考任用人員相當。

再者，花蓮縣府說明，為讓具專業技術背景之人員看見長期發展願景，縣府將於115年度再次調整薪點制度，完整劃設三層級薪點架構，具備工程、資訊等專業資格的約用技術人員，未來將能依年終考核表現逐級晉升，最高可達440薪點，薪資上看6萬餘元，更具市場競爭力。

花蓮縣府表示，行政類約用人員可從38948元晉升至41730元，並明訂各層級比例限制，以兼顧激勵與公平。此外，縣府同步檢討「約用社工」類別的進用資格與薪點制度，使其與專業服務特性相符。「新制度將有助於強化專業社工留任意願，並回應基層同仁對敘薪公平性之期待，進一步提升社會福利服務量能」。

照片來源：花蓮縣府

