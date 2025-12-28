花蓮縣府導入碳足跡標籤 打造低碳農業品牌新典範
記者林中行／花蓮報導
為強化花蓮農業永續發展與提升農特產品競爭力，花蓮縣政府啟動「農業產品碳足跡標籤輔導計畫」，協助在地農民、農民團體與農企業農產品牌導入碳盤查機制，建立從產地到餐桌的碳排放數據管理體系，並推動碳足跡標籤取得與減碳行動落實，期望為花蓮農業開創低碳轉型新里程。
縣長徐榛蔚表示，面對全球淨零碳排與國際市場環保規範趨勢，農產品不僅講求品質與安全，更需要兼具環境責任與碳管理透明度。
徐榛蔚指出，透過碳足跡盤查，可全面檢視農產品從田間生產、採收運輸、加工包裝到銷售流通的生命週期排放量，協助農友掌握高排放環節，作為後續節能改良與生產調整的重要依據，進而提升農產品市場拓展與品牌競爭力。
花蓮縣農業處長陳淑雯表示，過去農友較少從碳排放的角度檢視生產流程，透過碳盤查才發現肥料使用、能源消耗與運輸距離，都是隱含的碳排熱點。因此，經過流程盤整與改善建議後，不僅逐步採取節能設備、精準施肥與友善耕作方式，也同時降低成本與提升產品附加價值。
陳淑雯指出，輔導農友申辦碳足跡標籤，期望成為品牌升級與拓展通路的重要利基，讓花蓮農產品不僅「好山好水」，更成為兼具環境價值的綠色品牌。
徐榛蔚指出，發展低碳農業不僅是回應氣候變遷的必要行動，更代表對土地與後代責任的實踐。未來縣府持續以「永續農業、低碳花蓮」為願景，陪伴農民與農業產業鏈夥伴，一同打造兼具環境保護、產業升級與地方價值的綠色農業新典範。
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 60
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 19
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 6 小時前 ・ 17
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
看到一堆地震跑路文 他曝一原因喊：住2F以上，其實不用急著跑
1227深夜發生大地震，全台有感，由於時間是週六夜，不少人直呼不敢睡了。政治評論員吳崑玉說，如果你家住2F以上，其實不用急著跑。因為地震對建築傷害，通常在最初1分鐘內造成。1分鐘應該不足以讓你從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 18
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 42
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 14
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
跨年雨最大地區曝 元旦後「恐迎寒流」？氣象署解答
把握好天氣！中央氣象署今（28）日表示，明天是未來一週天氣最好的一天，週二（30日）至元旦（1月1日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多。週五至週日（2日至4日）又迎來一波大陸冷氣團，北部及東北部地區下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍須密切觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
別被回暖騙！下波恐「有寒流」氣溫僅個位數 時間曝光
別被回暖騙！下波恐「有寒流」氣溫僅個位數 時間曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣回暖 下周二東北季風增強 北台灣再轉濕涼
中央氣象署表示，明後天（28、29日）溫度漸回升，北部白天約攝氏20度、中南部接近25度，不過北部、東半部仍有降雨機會；下周一（29日）為下周最溫暖的一天，全台約22到26度。下周二（30日）起東北季風南下影響，北部、東北部等將轉局部短暫雨直至明年1月3日。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力
氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
快訊／清晨5：45地牛再翻身！震央非宜蘭 台東極淺層地震、最大震度2級
昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，今（28）日清晨地牛再翻身，不過震央不在宜蘭，清晨5時45分，台東發生規模3.2地震。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦冷空氣最強！專家曝「1月上旬天天涼冷」 恐達寒流等級
【緯來新聞網】今（28日）清晨溫度仍偏低，不過白天各地氣溫回升，周一全台天氣最穩定，不過周二將開始變緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話