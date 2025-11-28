花蓮縣府推動復康巴士免費服務 打造更友善無障礙交通環境
為落實身心障礙者福利措施並打造無障礙交通環境，花蓮縣政府自民國93年開辦復康巴士服務以來，已邁入第20個年頭。縣府依據本縣地形特性，於北、中、南三區設置發車中心，提供身心障礙者就近搭乘服務，協助其順利就醫、就業、就養、參與社會活動及洽公，降低交通不便所造成的負擔。
為減輕身心障礙者交通費用壓力，自114年1月1日起，花蓮縣正式實施復康巴士「免費搭乘」政策，並依《花蓮縣身心障礙者復康巴士服務要點》，訂定明確的服務對象與使用優先順序，包含：
（一）優先服務：領有身心障礙證明，屬肢體障礙中重度以上、含肢體障礙之多重障礙中重度以上或視覺障礙中重度以上，且需搭乘輪椅者。
（二）搭乘目的優先順序：以就醫需求為第一優先，避免資源排擠，確保真正需要交通協助之縣民能優先使用。
縣府表示，目前復康巴士提供每週4次8趟、每月16次32趟之免費且共乘服務。至114年9月止，縣府共有47輛復康巴士投入線上服務，預計於114年底前再新增5輛捐贈車輛，115年起將提升至52輛，服務量能將大幅提升。縣府並鼓勵民眾於非尖峰時段（09:00–11:00、13:30–16:00）預約，以提高成功率。
花蓮縣政府同步推動多項無障礙交通措施，包括：提高通用計程車補助額度至每月1,000點；提供22輛無障礙低地板公車服務11條路線；推動幸福巴士服務偏鄉地區並升級為幸福巴士2.0；串聯10家長照交通單位提供共82輛專車；啟用復康暨長照民眾網路訂車系統，提供更多元預約管道。
縣府指出，復康巴士免費服務自114年推動以來，持續依使用狀況滾動檢討，並要求承辦單位加強服務人員管理與教育訓練，以提供更安全、優質與有效的交通服務，落實照顧身心障礙者的政策精神。
【預約專線(首次申請請電洽服務提供單位)】
服務提供單位：財團法人門諾社會福利慈善事業基金會，預約專線：03-8358684。
