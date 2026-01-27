花蓮縣府提「十項重點」反駁卸責指控 籲檢調一視同仁釐清中央地方權責

花蓮縣府提十項重點反駁卸責說法。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府針對近期部分媒體及特定人士，將馬太鞍溪堰塞湖洪災責任片面歸咎地方政府，花蓮縣政府今（27）日提出「十項重點說明」，嚴正駁斥不實指控，強調防救災應回歸《災害防救法》與客觀事實，反對政治化操作卸責地方，並呼籲檢調依法一視同仁，全面釐清中央與地方權責。

縣府指出，依法各級政府均設有災害防救會報與災害應變中心，並由該層級首長擔任指揮官，鄉公所依法即為第一線疏散撤離主責單位，並非僅為「配合單位」。縣府角色在於協助研判、整合資源與統籌協調，相關分工在法規中皆有明確規範。

廣告 廣告

針對此次史無前例、撤離規模高達8,000餘人的情境，縣府指出，依規定應由七個中央部會共同輔導地方完成疏散計畫與整備，但中央遲至災後的10月中才完成疏散計畫草案，災前也未同步擴大人力、軍卡、交通及後勤支援，與《災害防救法》明定中央須「主動協助」的精神不符。

縣府指出，災害發生當下中央未施放縣府建議農業部的「海嘯警報」，導致民眾對風險嚴重性認知不足，錯失至少30分鐘的黃金避難時間，是關鍵決策失誤。此外，馬太鞍溪屬中央管河川，縣府在災害整備會議中，秘書長饒忠示警「開口堤防補強」，以及河道疏濬皆為中央權責，然堤防補強不足、河道長期淤積，九年來僅在縣府主動爭取下才進行有限疏濬，結構性風險早已存在。

縣府也質疑，中央在丹娜絲颱風後多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，導致地方與民眾低估風險；同時，中央對影響戶數與撤離人數的專業評估前後反覆，甚至在災前兩日內暴增逾11倍，對地方防災執行造成極大衝擊，事後卻簡化為地方執行不力，並不公平。

花蓮縣政府強調，縣府均依中央發布的緊急通報依法啟動預防性與強制撤離，並於災前即設置前進指揮所，要求三鄉鎮全面停止危險區活動，相關決策與指示均有中央與地方首長共同與會確認。

縣府重申，面對災害始終依法行政、全力救災，對於應負責任絕不迴避；但對於中央未善盡法定職責，事後卻政治性卸責地方，縣府無法接受。縣府呼籲，相關調查應依法一視同仁，唯有在事實基礎上誠實檢討、完善制度，才能真正提升防災量能，避免類似悲劇再次發生。（梁國榮報導）