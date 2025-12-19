花蓮縣府攜手台積電慈善基金會 協助光復災民修繕助返家 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動馬太鞍災後復原重建工作，除公共復建工程外，也關注受災家戶房舍修繕需求。花蓮縣府今（19）日指出，因馬太鞍溪受災部分家戶因經濟條件或特殊因素，難以自行完成修繕，需社會大眾與公益資源協助。縣府持續媒合各界善心，本次在台積電慈善基金會災後積極協助下，已完成第一波6戶受災家戶門窗等修繕作業，協助災民完成返家所需的「最後一哩路」。

「感謝台積電慈善基金會在災後第一時間即允諾協助災區，投入修繕行動。」花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府除全力推動各項復原工程外，民生的復原更是格外重要，而部分民眾在私有房舍修繕上的困難，急需公益團體與企業力量共同協助。而台積電慈善基金會以具體作為體現人道精神，支持災民重建生活。受協助災民也表示，「基金會志工整理的非常完美，深受感動」 。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇說明，以中低收入戶或特殊因素，導致無法自行修繕、確有外界協助需求的家戶為優先協助對象。第一波已完成修繕6戶。第二波已完成15戶會勘作業，預計於1月底陸續進場修繕，持續協助更多受災家庭儘早返家安居。

「縣府將持續依據災區實際需求，整合各界善心資源。」花蓮縣政府指出，除善款發放慰問金，也媒合公益團體協助民宅修繕與店家復業，多管齊下協助民眾恢復生活。除台積電慈善基金會外，縣府也特別感謝慈濟、翻轉銀行與工信工程等所有單位及熱心人士，無論是修繕、物資或關懷等對災區的投入，陪伴鄉親走過災後重建的關鍵階段。

