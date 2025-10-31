花蓮縣府救災花9千多萬買便當？ 傅崐萁怒轟造謠喊告：目前只用4023萬

針對被爆花蓮縣府救災花了近上億元買便當，國民黨立委傅崐萁今天（31日）表示，花蓮縣府跟義煮團合作，到昨天晚上為止只用了4023萬。（圖／李智為攝）

民進黨花蓮縣議員胡仁順日前指出，花蓮縣政府在光復鄉救災期間，光便當費支出就高達9166萬7040元。對此，國民黨立委傅崐萁今天（31日）表示，花蓮縣府跟義煮團合作，到昨天晚上為止只用了4023萬，民進黨卻不斷用這種錯誤的資訊打擊全面救災的地方政府。他強調，若再有不實指控，尤其對他本人，自己一定提告到底。

針對被爆花蓮縣府救災花了近上億元買便當，傅崐萁今天在立法院受訪時表示，民進黨公職再次造謠，不斷用這種錯誤的資訊來打擊全面救災的地方政府。他說教師節連假，光復鄉3天就湧入10幾萬人，10幾萬人的中餐、晚餐，就需要20萬個便當，3天下來就要2千多萬。

廣告 廣告

傅崐萁說，一個便當10元，叫了2千多萬，何況教師節連假、中秋連假、雙十國慶連假有這麼多全國鏟子超人到光復鄉整理家園，提供這些志工膳食，這都是最基本的事情。

傅崐萁接著提到，花蓮縣政府昨天已正式公告，因為跟義煮團合作，所以使用的金額不到一半，截至昨天晚上只用了4023萬，民進黨公職明明看得到資料，卻不斷扭曲造謠花蓮縣政府花上億元買便當，這樣泯滅人性、令人髮指。

傅崐萁強調，若再有不實的指控，尤其對他本人，自己一定提告到底，若只有提告才能止謗的話，他要讓這個國家以正視聽。他呼籲民進黨造謠部隊適可而止，要維持最基本的人性，志工來花蓮來幫忙，卻被民進黨污名化，自己非常不樂見。

另外，傅崐萁表示，從來沒有義煮團的白飯被擋在災區外，從頭到尾只有內政部的保警跟國軍的憲兵做外圍的交通管制，要進來的車輛都需經過詢問後才能進來，從來沒有義煮團被擋這回事，這些都是謠言。



回到原文

更多鏡報報導

踹傅崐萁桌子挨告 張峻喊「很值得」：這一腳替災民踢的

傅崐萁多次挑戰花蓮藍軍 「反傅大將」張峻與其結怨深、曾批傅「讓藍營心灰意冷」

張峻踹桌「為災民出一口氣」 傅崐萁列6項罪狀按鈴提告