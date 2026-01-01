花蓮縣府敬老愛心計程車新增至13家計程車行(隊)提供服務 縣民福利權益保障不間斷

（圖／花蓮縣政府提供）





花蓮縣政府敬老愛心計程車隊補助計畫自113年3月1日開始補助65歲以上長者搭乘以來，平均每月已有7萬餘人次、每年度90萬餘人次長者及身心障礙朋友們受惠，為持續落實本縣交通的保障，於114年9月至11月辦理評鑑及公開甄選作業，結果共計13家計程車行(隊)、800輛計程車賡續提供服務，完善佈建本縣交通網絡，並補足大眾運輸工具及復康巴士之不足，提供長者及身心障礙者外出交通工具選擇的多元及便利性。

縣長徐榛蔚表示，截至114年9月花蓮縣長者及身心障礙者計7萬9,751人、較去年度增加3.2％，身心障礙及長者族群的福利權益一直都是縣府重要關注的政策，考量不便駕車時或家中無其他家屬可接送等外出受限情形，影響其就醫、社會參與等權利，自115年1月1日起與13家計程車行(隊)簽約，持續減輕的交通經濟負擔，希冀能降低出行的不便，更加落實保障縣民朋友們對「行」的無障礙基本權益。

縣府社會處表示，花蓮縣因受限於地形緣故，在交通網絡的布建上本屬不易，尤其偏鄉地區或南區的資源相對缺乏，而對於長者及身心障礙者的交通資源取得更是窒礙難行，為加強資源可及性與可近性，評鑑及甄選了13家計程車行(隊)114年接續服務長者及身心障礙朋友。

另提醒，依據花蓮縣敬老及身心障礙者乘車補助作業要點第六條第(五)項規定，敬老愛心卡「限本人使用」，倘經查獲非本人使用，輕則收回卡片停止申請、重則面臨相關法律責任，請勿以身試法。

