花蓮縣府明年將試行員工返鄉交通補助 盼吸引外縣人才留任 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮近年接連遭受重大天然災害，縣府基層人員尤為重要。花蓮縣府今（23）日指出，尤其去年的0403大地震及近期光復地區堰塞湖潰壩事件，縣府第一線公務人員承受龐大災後整備與復原工作量，也凸顯穩定人力的重要性。對此，縣府今宣布，為提升外縣市人才願意加入並留任花蓮，花蓮縣府訂定《花蓮縣政府及所屬各機關學校試行公務人員返鄉交通補助費注意事項》，規劃自明年1月1日至12月31日推出返鄉交通補助試行方案。

「該計畫將俟115年度預算經縣議會審議通過後正式施行。」花蓮縣府指出，補助對象為設籍外縣市的編制內公務人員，每月可補助一次返鄉台鐵自強號一般座位交通費用，如需轉乘則補助至最近火車站之票價。

「此項補助旨在實質減輕外縣市同仁返鄉探親的經濟壓力，也讓在人力需求高漲環境下的公務體系更具吸引力。」花蓮縣府表示，花蓮交通不便，返鄉仰賴鐵路，最近台鐵票價漲價，外縣市同仁返家經濟負擔不小；透過補助機制，希望讓同仁在災後繁重任務與日常服務之外，能獲得更多支持，也能增加外縣市公務人才選填花蓮職缺的吸引力，進一步穩定並延攬外縣市公務人力。

「返鄉交通補助計畫目前為試行制度，未來將視實際執行狀況、同仁回饋及人力需求，持續檢討改進。」花蓮縣府強調，使制度更貼近第一線需求並符合花蓮長期人力發展目標。縣府期盼在災後重建與地方發展的關鍵時期，透過更友善、具支持性的政策，打造更吸引人才的公務環境，與鄉親共同面對挑戰、穩健前行。

照片來源：花蓮縣府

