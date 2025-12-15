花蓮縣府未將「重建光復」編列預算 災民怒「倒土」抗議

花蓮縣政府明年度沒有編列災區重建預算，光復鄉災民全都氣炸。（圖／東森新聞）





花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，至今超過70天仍在重建，但花蓮縣政府明年度卻沒有編列災區重建預算，光復鄉災民全都氣炸，今天（15）上午二度到縣府前抗議，要求明確編列重建專款，抗議民眾甚至將廢土倒在縣府大門前，將縣長徐榛蔚和立委傅崐萁的照片埋進土中。

花蓮光復災民吊起一大包從佛祖街運來的廢土，奮力劃開倒在花蓮縣府前，甚至將縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭添財，鄉長林清水的照片丟進沙土中用土掩埋，災民們會這麼氣就是因為重建光復竟然沒有編列在明年度預算中，到目前為止都是使用災害整備金來應急。

廣告 廣告

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin：「大家也都知道還有5個人還沒有找到，請問徐榛蔚你有道歉過嗎，沒有。」

馬太鞍流域的部落跟村里，包括光復、萬榮、鳳林等等各個部落的抗議災民都拉起白布條、舉起官員頭像，講到激動落淚，因為自己心愛的家園依舊殘破不堪，如今卻無人問津。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin：「妳竟然沒有盡最大的能力，去救我們，你就讓我們25條人命，就這樣不見了，你不在乎我們這些災民，對於重建家園的迫切。」

不少災民家中依舊沒有門窗，家人無法團聚，只希望政府可以聽進災民心聲。

光復佛祖街居民陳小姐：「需要我們人民怎麼做，你要給我們一個解釋，是放棄還是不放棄，你要給我一個答案，沒有地方可以住了，中繼戶蓋什麼樣，我不知道你去住看看。」

11號500位光復鄉災民也集結到縣府前抗議，但當天縣長徐榛蔚卻跑到南區拜拜避而不見，如今災民再度挺身抗議，痛批縣府有錢放煙火沒有錢救災，還讓災民持續無家可歸。

更多東森新聞報導

Aqive攜手五結國中推動覺察教育 陪伴青少年探索內在力量

高中畢旅「0人報名」改上課 一票人揭2關鍵原因

再來啊！壽山機車防獼猴新招 40元刺墊放椅墊

