花蓮縣府未重送總預算引爭議 藍黨團擬將議長移送紀律委員會

國民黨花蓮縣議會黨團召開記者會，批評少數程序委員越權不將總預算排審，研議將違規議員送考紀會。（王志偉攝）

國民黨團書記長吳建志（左）與議員韓林梅（右）在議會程序委員會上抗議縣府總預算未排審。（王志偉攝）

花蓮縣議會今天召開臨時會程序委員會，但仍未見縣府重送「新編總預算」，最終未排入議程。國民黨團批評少數議員壟斷程序、架空議會，縣預算案被「黑箱吃案」，黨團嚴厲譴責並研議將違規議員，包括議長在內送紀律委員會懲處。

花蓮縣議會第20屆第6次定期大會於10月31日開議，縣府提送明年度總預算金額401億餘元，議會程序委員會認為統籌分配稅增百餘億元，財源明顯成長，要求重編，增加鄉鎮公所財源並增列光復重建及防災工程經費，待臨時會再審。

議會臨時會今天開程序會，仍未見縣府重送新的預算，主持會議的議長張峻最終仍未將預算案排入審議，縣府總預算持續「卡關」，引發國民黨議會黨團強烈不滿。

國民黨團13位議員會後召開記者會，黨團書記長吳建志說，程序委員會的職責是審議議程、協調程序、排定案序，「只有排案權，沒有吃案權」，少數幾席委員卻越權將總預算案攔截在程序委員會，不排不審，是架空議會、阻止全體議員行使審查權，程序委員沒有那麼大的權力。

他說，依照《地方制度法》與議會規章，程序委員會的職責非常清楚：審定議程、協調程序、排定案序，但絕對沒有權力決定議案不排審。「你們少數幾席到底憑什麼越權？為什麼幾席議員可以把議案扣押，像沒收一樣？且把花蓮縣的預算變成幾席議員政治角力、黑箱交易的籌碼？」

縣議員林玉芬說，中央重建委員會才開過兩次會議，很多細項尚未決定，縣府若提出重建預算，會不會重複是一個問題，且總預算各局處是5到7月編，主計7到9月審，重編茲事體大。

她表示，各鄉鎮計畫型補助增裕財源有5億元，有需要可辦追加，縣府也可從各鄉鎮業務費調整，中央賑災基金會也還有13億元善款。

針對議員指程序委員會「黑箱」，議長張峻說，所有的議程都是公開，也有直播，沒有黑箱問題。縣議會並非退回，而是請縣府重新檢討，在項目裡面調整，增列災區重建經費、鄉鎮市統籌分配稅款，並沒有要求增加。

