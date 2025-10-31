花蓮縣府爆「近億元買便當」喊告！胡仁順177字怒發聲

政治中心／周孟漢報導



花蓮縣光復鄉日前因堰塞湖溢流遭受滅頂之災，除了多位民眾離世外，多數人更面臨無家可歸的情況，但近日卻被民進黨花蓮縣議員胡仁順爆料，說在光復鄉重創期間，花蓮縣政府砸了近億元來採購便當，但數量跟金額對不上，事後花蓮縣府做出回應，並揚言蒐證提告。對此，胡仁順則寫下177字反嗆「不用去告誰，要告來告我！」。





花蓮縣府爆花「近億元採購便當」要告了！議員胡仁順177字回嗆：要告來告我

花蓮光復受洪水重創後，義煮團進駐後一度遭到刁難，如今有花蓮議員痛批縣府採購便當高達近億元，引發網友關注。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

胡仁順30日透過臉書發文，指出10月22日決標的緊急採購便當經費，9月23至10月7共15天，花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，當時自己覺得是合理的。不過，在他所收到的彙整表中，卻看到截至10月20日，縣府在這28天內，花了9166萬7040元的災準金，在救災工作相關人員便當餐盒。

花蓮縣府爆花「近億元採購便當」要告了！議員胡仁順177字回嗆：要告來告我

胡仁順公布花蓮縣府28天的便當採購金額，高達9100多萬元。（圖／翻攝胡仁順臉書）





胡仁順進一步指出，「若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當」。他質疑「以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8千個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」。

花蓮縣府爆花「近億元採購便當」要告了！議員胡仁順177字回嗆：要告來告我

民進黨花蓮縣議員胡仁順質疑「為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」。（圖／民視新聞網）

消息曝光後，立刻引發網友討論，花蓮縣府馬上則發聲明駁斥，表示「該說法與事實全不相符，縣府將蒐集相關證據，依法查處」，縣府進一步說明「有關採購金額係屬『開口契約』，並非實際花費。開口契約乃依實際使用量『實支實付』，截至10月30日止，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂『便當花費近億元』情事」。

花蓮縣府爆花「近億元採購便當」要告了！議員胡仁順177字回嗆：要告來告我

花蓮縣府表示「該說法與事實全不相符，縣府將蒐集相關證據，依法查處」。（圖為花蓮縣長徐榛蔚／民視新聞網）

花蓮縣府補充指出，救災期間每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3000個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。針對外界傳言，縣府再次澄清，「從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事。縣府與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線」。

花蓮縣府爆花「近億元採購便當」要告了！議員胡仁順177字回嗆：要告來告我

花蓮縣府澄清，「從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事」。（圖／民視新聞網）

花蓮縣政府呼籲外界，「理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽、打擊第一線救災同仁士氣」。對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。

花蓮縣府爆花「近億元採購便當」要告了！議員胡仁順177字回嗆：要告來告我

胡仁順再度點出質疑，寫下177字開嗆縣府「不用去告誰，要告來告我」。（圖／翻攝胡仁順臉書）





針對縣府回應，胡仁順再度點出質疑，認為縣府給議員的數字，標題是「114年度災害準備金動支案件彙整表」，且「截至114年10月20日」。在便當這欄，就是寫著9166萬7040元，「任誰看都會如此解讀」；另外，全表格列出的都是已執行或是發包金額，「如果這行是匡列預算，本就應該特別註明，並加註使用狀況」。他認為，若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字，並開嗆「不用去告誰，要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我。對了，匡列9100萬的意思就是，買便當可以買到9100萬元。這種匡列法合理嗎？」。





原文出處：花蓮縣府爆花「近億元採購便當」要告了！議員胡仁順177字回嗆：要告來告我

更多民視新聞報導

傅崐萁救災甩鍋中央！沈柏洋列1職責嗆：不會看法條

花蓮縣府爆補簽9／21不同意撤離！律師曝背後陰謀

人妻想衝花蓮煮珍奶！雞排妹「24字神勸退」獲讚中肯

