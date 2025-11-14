花蓮縣府組勘災小組現勘鳳凰颱風災情 爭取現金救助

▲花蓮縣政府農業處於11月13日會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署分南區、北區二組進行受鳳凰颱風影響農作物的全面現勘。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】受鳳凰颱風豪雨影響，花蓮馬太鞍溪溢流造成下游萬榮鄉萬利段、鳳林鎮長橋段、中心埔段等地區遭泥流淹沒，另縣內多處田區已有淹水情形，導致蕎麥、二期大豆根系裸露、植株泡水或倒伏；為協助受災農民減少損失，及早恢復正常耕作，縣長徐榛蔚第一時間指示農業處於11月13日會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署分南區、北區二組進行全面現勘。

縣長徐榛蔚表示，鳳林鎮長橋段、中心埔段、萬榮鄉萬利段等農地遭泥流淹沒，依災情速報約130公頃，溢流區內作物普遍損害率達70%以上，已於11月12日函請農業部爭取公告農業全品項救助；縣內蕎麥、二期大豆，因豪雨有發生根系裸露、植株泡水或倒伏，全縣受損情形估計約達30%，亦將爭取農業部公告全縣蕎麥、大豆農業天然災害現金救助，以降低農友損失。本次農田埋沒及農糧作物損失金額估算已達1億680萬元，目前各公所仍持續查報災情。

另外，畜牧業部分，經初步查報，玉里鎮畜牧場之蛋雞舍全毀1棟、蛋雞死亡約500隻，初估經濟損失約40萬元；萬榮鄉明利村地區，約有20戶小規模家庭後院養殖戶受洪災影響，將持續查報確認，爭取救助。

縣長徐榛蔚強調，花蓮縣政府已全面啟動救災工作，將持續協助農友復耕、復建，並要求基層公所秉持「安全第一」原則，依規定完成受災田區勘查與拍照取證，確保受災農友能儘早獲得天然災害救助，保障權益。