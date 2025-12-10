花蓮縣府總預算未列光復重建 議會程序會再度卡關

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣府送審明年度預算，花蓮縣議會認為應增列光復重建經費，要求修改重編，因未收到修改版本，預算案今天再度卡關。花蓮縣府表示，已編列新台幣5億元優先用於災區，不需重編。

花蓮縣議會今天召開臨時會程序委員會，花蓮縣府明年度總預算新台幣401億餘元維持原版本，引起議員正反討論，最終總預算未排入臨時會議程，最快要明年初才能審。

花蓮縣議會議長張峻表示，身為光復子弟，若不能在議會監督、捍衛光復災區權益，「那我乾脆不用幹」，為了光復災民，會很堅持。

無黨籍議員楊華美還原縣府總預算送審始末，議會10月14日收到縣府總預算後，22日就發函縣府補充光復重建預算再送審，27日議會程序會縣府沒有補件，議會在30日及12月8日再度發函，到今天再開臨時會程序會，縣府仍不理不睬。

民進黨籍議員胡仁順、張美慧說，程序會是合議制，決議要求縣府新增光復洪災相關重建預算再送審，有問題就向議會溝通，而不是透過新聞稿回應或動用議員對付議員。

國民黨籍議員邱光明、林正福及民眾黨籍議員傅國淵都說，總預算攸關明年社會福利等重要政策推動，建議先排入程序會審議，光復重建經費可追加預算。

無黨籍議員黃馨說，按預算法規定，若預算沒有審過，延續性的政策可沿用上年度預算執行，縣府應尊重程序會決議。

國民黨花蓮縣議會黨團出席程序會旁聽，會後召開記者會質疑，程序委員會只有排案權，不該架空其他20幾席議員的審查權，黨團會研議將這些違規議員送紀律委員會懲處。

花蓮縣府代理秘書長饒忠會後表示，編列在各鄉鎮補助款中，就有5億元優先用在災區，加上中央的馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例300億重建經費，都可支應災區重建，希望議會能盡快審查115年總預算。（編輯：謝雅竹）1141210