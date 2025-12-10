花蓮縣府聘任劉瑞祺縣政顧問 注入城市行銷新動能

徐榛蔚（左）聘任劉瑞祺縣政顧問。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府為回應觀光市場變化並提升城市推廣能量，特別聘任花蓮知名產業負責人劉瑞祺為縣政顧問，除借重在觀光業觀察及獨到見解，並透過行銷專才，進行專題講座「正確的行銷。有效的廣告」，縣長徐榛蔚說，期盼以其紮實經驗與專業視角，為花蓮行銷與觀光布局注入新動能。

徐榛蔚表示，找對人做對事，能為花蓮未來的推廣與城市定位帶來新的視野。劉瑞祺長期深耕花蓮，從「洄瀾薯道」、「鳳梨灣」到「文旦復興」，皆秉持「越在地、越國際」理念，將食材、文化與地方故事轉化為具市場識別度的品牌特色。他不僅是品牌經營者，更是推動旅遊交流與產業合作的重要角色，串聯公私部門建立平台，讓花蓮的美景與特色更有效率地傳達給更廣大的受眾。

徐榛蔚說，找對人做對事，能為花蓮未來的推廣與城市定位帶來新的視野。（圖：花蓮縣政府提供）

面對近年天災造成交通挑戰，縣府期待透過劉瑞祺的加入，在品牌定位、城市推廣與地方創生等面向開啟更多跨領域合作火花，讓花蓮的故事被更多人聽見，魅力被更多旅客看見。

劉瑞祺在講座時也強調，唯有清晰定位與理解客群需求，才能讓行銷真正發揮效益，再透過廣告差異化策略突圍，使品牌從「看得見」進化到「記得住」。

劉瑞祺說，唯有清晰定位與理解客群需求，才能讓行銷真正發揮效益。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府觀光處指出，面對觀光市場快速變動，如何讓花蓮脫穎而出是公私部門共同課題。未來將藉由顧問經驗與產業視角，推動品牌定位、城市推廣與地方創生，讓花蓮的故事與特色在更廣大的旅遊市場中被看見。（梁國榮報導）