花蓮縣府花近億買便當？傅崐萁怒轟造謠

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，志工需要用餐，民進黨卻將此誇大為「上億購便當」，此舉不但泯滅人心，也污名化全國志工。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，花蓮縣議員胡仁順近日公布災害準備金及第一、第二預備金使用明細，直言「非常震驚」，指出僅救災28天餐費就近億元，質疑縣府是否真的每日發出3萬個便當。對此，花蓮縣政府發聲明澄清並強調將依法蒐證，胡仁順則強硬回應：「不用去告別人，要告就告我！」國民黨立院黨團總召傅崐萁今（31）日受訪也轟造謠。

傅崐萁說，所謂上億元餐費，根本是造謠，花蓮救災28天以來，餐費不到一半，至30日晚上僅用4023萬元，且是因大量義工和全國善心人士來災區協助，提供膳食是基本工作，民進黨卻不斷扭曲事實。

傅崐萁表示，教師節及中秋連假期間，光復鄉湧入10幾萬人，僅中餐晚餐便當就可能達20萬個，金額約2千多萬元，民進黨卻將此誇大為「上億購便當」，此舉不但泯滅人心，也污名化全國志工。他強調，義煮團從未被阻擋進入災區，內政部及國軍僅負責外圍交通管制，所有車輛均經詢問後進入。

傅崐萁說，台灣最美的風景就是人，因為有一流的人民，但民進黨公職卻每日造謠，對災民與志工造成不良影響。他強調，對於任何不實指控，將依法提告到底，確保國家與災民權益。他呼籲，隨著《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》三讀通過，行政院已獲授權3百億元進行重建工作，應加緊腳步提升效能，確保災民早日回到安定生活。

